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Город

«Мы им довольны»: Валентина Терешкова попросила Путина не забирать ярославского губернатора

18 июня 2018 11:29
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губернатор, Ярославль, Путин, Терешкова, Миронов

Летчик-космонавт Валентина Терешкова встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Он поздравил ее с 55‑летним юбилеем одиночного полёта вокруг Земли, который был 16 июня 1963 года и продолжался почти трое суток. Разговорившись, Валентина Терешкова попросила Путина не забирать у ярославцев губернатора Дмитрия Миронова. Об этом сообщается на сайте Кремля:

— Спасибо за губернатора, мы им довольны. И люди к нему хорошо относятся, и, конечно, многое сделано, — сказала Валентина Терешкова.

Другой темой разговора были проблемы в Ярославле, которые волнуют Терешкову: она переживает за состояние Волги. Поэтому и попросила президента обратить на это особое внимание:

— Я бы ещё раз просила вернуться к нашей Волге — она цветёт. И, конечно, великая русская река, так хочется, чтобы она всё‑таки оставалась Волгой-матушкой — и поилицей, и кормилицей. Невозможно на неё смотреть, когда она цветёт.

Путин пообещал сделать все возможное.

Пользуясь такой возможностью, Валентина Терешкова затронула еще одну экологическую проблему: загрязнение окружающей среды вредными веществами с завода имени Менделеева:

— Он находится выше города Тутаева, производит лучшие авиационные масла. Но природы много, а мы не очень её бережём. До Волги уже дошло, но пока в воду не попало, а внутри, в земле, сейчас делают проколы и видят, на какой глубине залегают эти зелёные масла. Это, конечно, большая угроза Волге, поэтому и поднимаем этот вопрос.

Напоследок Терешкова попросила Владимира Путина беречь себя и спросила, чем ярославцы могут ему помочь, на что он ответил:

— Вы и так мне помогаете — губернатор хорошо работает.

— Можно мы его пока не отдадим? — спросила Терешкова.

Владимир Путин успокоил:

— Недавно только пришёл — пусть работает.

Анастасия Тихомирова
Фото: kremli.ru
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