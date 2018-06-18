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«Мы им довольны»: Валентина Терешкова попросила Путина не забирать ярославского губернатора
18 июня 2018 11:29
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Летчик-космонавт Валентина Терешкова встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Он поздравил ее с 55‑летним юбилеем одиночного полёта вокруг Земли, который был 16 июня 1963 года и продолжался почти трое суток. Разговорившись, Валентина Терешкова попросила Путина не забирать у ярославцев губернатора Дмитрия Миронова. Об этом сообщается на сайте Кремля:
— Спасибо за губернатора, мы им довольны. И люди к нему хорошо относятся, и, конечно, многое сделано, — сказала Валентина Терешкова.
Другой темой разговора были проблемы в Ярославле, которые волнуют Терешкову: она переживает за состояние Волги. Поэтому и попросила президента обратить на это особое внимание:
— Недавно только пришёл — пусть работает.
Фото: kremli.ru
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