В корзинку или мимо: тест-игра на знание съедобных и несъедобных грибов

Проверьте, насколько вы опытный грибник

Опята и маслята, о появлении которых уже сообщают местные грибники, так и манят отправиться в лес на «тихую охоту». Но перед тем, как надеть резиновые сапоги и плащ, захватить корзинку и самостоятельно раздобыть грибочков для вкусного ужина или обеда, давайте вспомним, не растеряли ли вы с прошлого сезона навыки опытного поисковика.

Цель этого теста — «насобирать» полную корзинку грибов и не отравиться. Поехали!