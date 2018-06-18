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В корзинку или мимо: тест-игра на знание съедобных и несъедобных грибов
18 июня 2018 09:34
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Опята и маслята, о появлении которых уже сообщают местные грибники, так и манят отправиться в лес на «тихую охоту». Но перед тем, как надеть резиновые сапоги и плащ, захватить корзинку и самостоятельно раздобыть грибочков для вкусного ужина или обеда, давайте вспомним, не растеряли ли вы с прошлого сезона навыки опытного поисковика.
Цель этого теста — «насобирать» полную корзинку грибов и не отравиться. Поехали!
Фото: Наталья Лещёва
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