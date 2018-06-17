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В небе над Ярославлем появился странный светящийся объект: что это было
17 июня 2018 02:04
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Сегодня в ночном небе над Ярославлем появился длинный светящийся объект.
- Он ярко-белый, начинается с земли и поднимается как бы вверх. И от точки в небе расходится ярко-белый же зонт, потом точка погасла. Следа остался, — рассказали очевидцы.
Объект было видно со всех сторон города. Это был явно не след от салюта, которым сегодня завершился праздник в честь 55-летия полёта Валентины Терешковой.
Судя по всему, это был действительно привет из космоса. Как сообщает ТАСС, сегодная с космодрома «Плесецк» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М». Она-то и оставила в небе такой странный след.
- В 00:49 мск ракету взяли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, — сообщает агентство. — В Минобороны сообщили также, что спутник «Глонасс-М» и разгонный блок «Фрегат» отделились от ракеты «Союз-2.1б» и вышли на низкую околоземную орбиту.
Фото: Александр Щербаков/Facebook.com, Анна Григорева
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