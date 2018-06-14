Ярославль попал на дно рейтинга Гринпис

Гринпис посчитал планы ярославских властей негодными для помощи экологии

К чемпионату мира по футболу FIFA 2018 эксперты Гринпис оценили загрязнение воздуха в 77 городах России. А также запросили у чиновников, какие меры местные власти принимают, чтобы жителям жилось и дышалось легче.

Ярославль попал в «красную» — худшую категорию рейтинга.

— Эта категория означает, что в администрации недооценивают важность вопросов экологизации транспорта или используют меры, которые неверны с точки зрения Гринписа, — прокомментировали авторы рейтинга. — Согласно ответу администрации, в городе планируется внедрение новой маршрутной сети общественного транспорта с целью снижения убыточности транспортных предприятий, принадлежащих городу. В числе мер — исключение дублирующих маршрутов и так далее. Отмечается, что «троллейбусы и автобусы должны работать последовательно» (но разведены по расписанию, по скорости).

Эти меры никак не улучшат чистоту воздуха в Ярославле, считают в Гринписе. При этом вопросы о создании зон с ограниченным движением транспорта, поддержки велодвижения ярославские чиновники оставили без ответа.

По опросам, проведённых экологами, воздухом в городе довольны 23,7% жителей.

Наши соседи в Иваново, напротив, попали в «зелёную» зону рейтинга благодаря тому, что здесь упор в общественном транспорте сделан на троллейбусы. А недавно власти начали устраивать велосипедные дорожки в городе. Всего же в рейтинге три зоны: зелёная, жёлтая и красная.

Напомним, у ярославцев есть ещё одна причина переживать из-за плохой экологии. С тех пор как под Ярославль стали привозить мусор из Московской области, взяли пробы почвы, воды и воздуха у полигона «Скоково». И ярославская общественница доказала, что яд со свалки попадает в окружающую среду.