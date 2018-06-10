«Русские витязи» устроят авиашоу в небе над Ярославлем

Авиашоу можно будет увидеть над стрелкой

«Русские витязи» покажут высший пилотах в небе над Ярославлем 16 июня в честь 55-летия полёта в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

В этот день в городе устроят большой праздник.

— Большая программа на Стрелке начнется в 14 часов, — написал на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Кроме программы «Русских витязей» жители и гости города смогут увидеть технику судостроительного завода «Вымпел», показательные выступления асов малой авиации из Рыбинска и парашютистов из Ярославля и Министерства обороны России.

Начнётся праздник в селе Никульское. В 11 часов в музее «Космос» откроют новую экспозицию.

В 14 часов на стрелке устроят флешмоб «Валентина-твист», показательные выступления устроят пилотажные группы и парашютисты.

С 15 до 17 часов и с 19 до 21 часа на набережной возле памятника Некрасову и музея истории города будут петь и танцевать ярославские коллективы.

Под звуки духового оркестра на Стрелке станцуют буги-вуги. «Танцплощадку» устроят с 17 до 19 часов. Завершиться праздник дискотекой возле фонтанов на нижнем ярусе Стрелки и большим фейерверком в 23 часа.

К юбилею полёта в Ярославле запустили «космический» транспорт. По городу ездит трамвай и троллейбус с портретом Валентины Терешковой.