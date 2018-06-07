«Он изуродовал мою грудь и убил пациентку»: ярославна на всю страну расскажет, как пострадала от рук пластического хирурга

Девушка намерена наказать хирурга, который изуродовал её тело

Всё это было, как в кошмарном сне. Ярославна Екатерина Панфилова вспоминает: она решилась на простую, казалось бы, операцию по коррекции груди после рождения дочери. Нашла клинику и врача и полностью доверилась им. Однако это решение было большой ошибкой. Ярославский хирург (он окончил местный медицинский университет) изуродовал тело молодой женщины. И, как оказалось, это не единичный случай. Екатерина узнала обо всех ужасах, которые натворил этот хирург после того, как на его столе скончалась пациентка. Теперь Екатерина хочет призвать врача к ответу. О том, что произошло, читайте в нашем материале.

— После рождения дочки грудь потеряла форму, и я захотела сделать подтяжку и вставить имплантаты. Нашла врача, он работал в одной из самых известных клиник в Ярославле. Он заверил, что операция простая, и заживление пройдёт быстро. Однако результат был ужасен. Во-первых, он поставил имплантаты очень высоко, они смотрелись неестественно, а, во-вторых, у меня остались ужасные шрамы, — рассказывает Екатерина.

Девушка вновь пришла к доктору. Он сказал, что нужно сделать ещё одну операцию, чтобы убрать несовершенства. Всё это, конечно, за счёт Екатерины. Но после повторной операции стало только хуже. Шрамы увеличились, а грудь по-прежнему смотрелась неестественно.

— Уже спустя какое-то время я обращалась к другим врачам, показывала им то, что сделал этот хирург. Мне объяснили, что он допустил несколько ошибок. Теперь мне потребуется ещё одна дорогостоящая операция, чтобы всё это исправить, — говорит Екатерина.

И тут девушка видит по телевизору сюжет, в котором рассказывают про то, что у этого самого хирурга, который уже перебрался в Москву, на столе погибает пациентка, также пришедшая делать пластику груди. Молодая, красивая, мать двоих детей. После этого Екатерина решает: надо наказать этого врача. Девушка написала в соцсетях. Она обратилась ко всем, кто пострадал от рук врача.

— Милые девушки! Пишу этот пост с огромной просьбой откликнуться тех, кто пострадал от рук этого «пластического хирурга». Недавно в одной из московских клиник умерла девушка, мать двоих детей. Но до сих пор никаких мер не предпринято. Я тоже одна из пострадавших от рук этого человека, — написала Екатерина на своей страничке в соцсетях.

После этого ей написали сразу несколько девушек. История та же: врач изуродовал им грудь.

— Я намерена довести дело до конца. Этому человеку наплевать на здоровье пациентов, ему главное — деньги, — говорит Екатерина.

С Екатериной уже связались родственники погибшей москвички. Они спросили её, готова ли она выступить на передаче. Екатерина сразу же ответила согласием. В субботу к ней приедет съёмочная группа программы «Пусть говорят». А после этого сюжет с участием ярославны выйдет на федеральном канале.