Путину рассказали про обманутых дольщиков из Ярославской области

Ярославских дольщиков привели в пример всей стране

Почти четыре часа уже идёт прямая линия Владимира Путина. На ней затронули вопрос обманутых дольщиков. В России больше миллиона семей — дольщики. К счастью, не все обманутые.

Так, Ярославскую область привели в пример как регион, в котором всё хорошо.

— Ярославская область, Тюменская, там придумали систему налоговых льгот для застройщиков, которые достраивают дома. И, действительно, дело пошло, — рассказали Путину.

И привели пример других регионов — Липецк, где 1500 человек не получили жильё. Как отчитываются власти Ярославской области, в прошлом году удалось достроить 16 проблемных домов, в этом планируют ещё 14 — большую часть из них в Ярославском районе.

Несмотря на новый закон Ярославской области, по которому проще найти инвесторов для домов-долгостроев, ярославцы продолжают выходить с пикетами под окна правительства практический каждый месяц. И сами обманутые дольщики из Ярославля уже обращались в Владимиру Путину.