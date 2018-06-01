Пощады не будет: губернатор отказался помиловать экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова

Евгений Урлашов отбывает строк в рыбинской колонии № 2

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал ходатайство с прошением о помиловании бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, который сейчас отбывает срок в рыбинской колонии.

— Губернатор в ходатайстве поставил отрицательное решение по вопросу помилования, — рассказал корреспонденту 76.ru источник в правительстве Ярославской области. — В таком виде бумагу передадут президенту России Владимиру Путину. Итоговое решение примет глава государства с учётом мнения Дмитрия Миронова.

Ранее региональная комиссия помилования рекомендовала скостить Урлашову срок с 12,5 до 9 лет.

Евгения Урлашова осудили за покушение на взятку в 14 миллионов рублей и взятку в 17 миллионов рублей. Суд приговорил бывшего мэра к 12,5 года колонии. Евгений Урлашов подал прошение о помиловании. Опального бывшего мэра поддержала Ксения Собчак, посчитав, что Евгений Урлашов уже понёс достаточно суровое наказание.