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Пощады не будет: губернатор отказался помиловать экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова

1 июня 2018 12:43
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Ярославль, Рыбинск, Евгений Урлашов

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал ходатайство с прошением о помиловании бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, который сейчас отбывает срок в рыбинской колонии.

— Губернатор в ходатайстве поставил отрицательное решение по вопросу помилования, — рассказал корреспонденту 76.ru источник в правительстве Ярославской области. — В таком виде бумагу передадут президенту России Владимиру Путину. Итоговое решение примет глава государства с учётом мнения Дмитрия Миронова.

Ранее региональная комиссия помилования рекомендовала скостить Урлашову срок с 12,5 до 9 лет.

Евгения Урлашова осудили за покушение на взятку в 14 миллионов рублей и взятку в 17 миллионов рублей. Суд приговорил бывшего мэра к 12,5 года колонии. Евгений Урлашов подал прошение о помиловании. Опального бывшего мэра поддержала Ксения Собчак, посчитав, что Евгений Урлашов уже понёс достаточно суровое наказание.

Михаил Контуев
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Фото: Yarocode/YouTube.com
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