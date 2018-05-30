|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Успели за 12 минут. В Ярославле парочка занялась сексом на новом колесе обозрения: видео
30 мая 2018 13:53
10 813 6
Не хватало, видимо, острых ощущений ярославской паре, которая решила разнообразить свою сексуальную жизнь. И пошла на колесо обозрения. Там, на 65-метровой высоте, влюбленные и занялись своим делом. Из соседней кабинки их сняли на видео.
Строители колеса обозрения расстроились — не для этого строили колесо.
— Кабинки прозрачные, без затемнения, на колесе катаются дети. Зачем таким образом доставлять неудобства другим? Не от большого ума они это сделали, — говорит директор по связям с общественностью «Триколор К» Денис Алексеев.
Колесо обозрения поставили на День города в Ярославле. Полный круг, кстати, составляет всего 12–15 минут. Так что парочке пришлось поторопиться. Как всё устроено на новом аттракционе, смотрите в нашем материале.
Фото: Александр Торопов/Facebook.com
Видео: Александр Торопов/Facebook.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
как может нравиться эта... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров