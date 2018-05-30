Успели за 12 минут. В Ярославле парочка занялась сексом на новом колесе обозрения: видео

Любителей острых ощущений застукали из соседней кабинки

Не хватало, видимо, острых ощущений ярославской паре, которая решила разнообразить свою сексуальную жизнь. И пошла на колесо обозрения. Там, на 65-метровой высоте, влюбленные и занялись своим делом. Из соседней кабинки их сняли на видео.

Строители колеса обозрения расстроились — не для этого строили колесо.

— Кабинки прозрачные, без затемнения, на колесе катаются дети. Зачем таким образом доставлять неудобства другим? Не от большого ума они это сделали, — говорит директор по связям с общественностью «Триколор К» Денис Алексеев.

Колесо обозрения поставили на День города в Ярославле. Полный круг, кстати, составляет всего 12–15 минут. Так что парочке пришлось поторопиться. Как всё устроено на новом аттракционе, смотрите в нашем материале.