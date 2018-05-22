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Фоторепортаж
Иван Охлобыстин: «Я знаю Ярославль лучше ярославцев». Разжигающий фоторепортаж
22 мая 2018 17:02
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На улице Челюскинцев сегодня — кони, стрельба, из окна департамента земельных отношений вырывается пламя. К дому подъезжают три повозки, из них выскакивает десяток людей с ружьями и пулемётом. Стреляют по зданию, в окна швыряют бутылки с зажигательной смесью.
— Что, Козырев, подпалил штаны? — раздаётся знакомый многим картавый голос.
— Охлобыстин? — оборачивается женщина, прогуливающаяся с подругой по скверу. — Точно он, по голосу ведь узнала!
К полудню возле съемочной собирается внушительная толпа зевак, жаждущих посмотреть, как снимают кино, да еще и увидеть известного актёра.
До осени Ярославль стал съемочной площадкой. Фильм «Ростов» здесь снимает режиссер Павел Дроздов («Лед», «Смотритель маяка». — Прим. авт.). Это 16-серийная картина, основанная на реальных событиях, произошедших в Ростове-на-Дону в 20-х годах прошлого века.
— Помните, говорили, Ростов — папа, а Одесса — мама, — рассказал Иван Охлобыстин. — И тот, и другой — торговые города. В момент социальной нестабильности в начале XX века бандитизм в них расцвел. Про Одессу сняли фильм с Машковым. А теперь снимают о Ростове.
Все съёмки будут проходить в Ярославле и Костроме.
— Ярославль сохранил дух, историческую атмосферу, поэтому стал для нас прекрасным вариантом, — рассказал Павел Дроздов. — Это история о становлении советской милиции и о выборе главного героя. Момент выбора героя и его переход из одного лагеря в другой — это самое важное.
Главную роль следователя Алексея Козырева играет Артур Смолянинов («Духless», «Утомлённые солнцем-2», «Ёлки 1914». — Прим. авт.).
— Артур Смолянинов — мой крестник, — рассказал Иван Охлобыстин. — Я когда-то его крестил на картине «Кто, если не мы». Ему тогда 13 лет было. Я всю жизнь за ним наблюдаю и любуюсь моим крестником.
Иван Охлобыстин в картине играет преступника по кличке Котелок. Он жёсткий и бескомпромиссный, но обаятельный.
— Я в этой картине первый самый главный преступник, — говорит Иван Охлобыстин и хвастается позолоченным пистолетом. — Мне понравилось, что в сценарии к фильму хорошо прописана драматургия каждого из героев. Всё без соплей и порнографии.
Актёр признается, что с радостью сыграл бы и положительного героя. Но не складывается.
— Ну, харя такая, а что я сделаю! Мне семью кормить надо. Я бы снялся, конечно, в роли прекрасного принца в «Золушке», но вряд ли мне доверят уже такое, — говорит Иван Охлобыстин.
На съёмках в Ярославле Иван Охлобыстин пробудет около недели, его герой появится в фильме только в одной серии. Как утверждает актёр, город он знает лучше многих ярославцев, потому что бывает здесь очень часто.
— Я Ярославль знаю лучше, чем ярославцы. Облазил весь город, — рассказал актёр. — Я здесь в картинах трех-четырёх снимался, последний раз был, когда во дворце культуры «Нефтяников» выступал. Приезжаю сюда к священослужителям и друзьям в гости.
Фото: Елена Вахрушева
Видео: Лев Белков
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