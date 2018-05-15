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На Пятёрке из-под асфальта забил гейзер
15 мая 2018 13:06
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В Ленинском районе Ярославля из-под асфальта забил гейзер.
Труба под землёй прорвалась на улице Автозаводской, 1а возле ярославского автомеханического колледжа. Посмотреть на забивший полутораметровый фонтан выбежали ученики.
— К нам уже поступила информация о прорыве трубы, — рассказали в едином диспетчерском центре Ярославля. — На место выехали специалисты тепловых сетей.
Со вчерашнего дня в Ленинском районе отключена горячая вода — проходят гидравлические испытания.
Фото: Ярослав Юрьевич/facebook.com
Видео: Ярослав Юрьевич/Facebook.com
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