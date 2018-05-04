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Штраф за костёр в огороде: за ярославскими дачниками начали следить с квадрокоптеров

4 мая 2018 07:38
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Ярославль, шашлыки, огород, дача

В Ярославской области специалисты МЧС начали следить за дачниками, которые сжигают мусор в огородах, с квадрокоптера. Они объясняют, что делают это для оценки пожароопасной обстановки. Дрон помогает не только быстро вычислить тех, кто не соблюдает меры безопасности, но и сделать снимок, чтобы потом нарушителей привлечь к ответственности.

— С 29 апреля по 2 мая инспекторы пожарного надзора обследовали около 30 садоводческих товариществ и составили 18 административных протоколов в отношении правонарушителей, выжигающих на своих участках сухую траву и мусор, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф — от 2 до 4 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц — намного больше. Чтобы не попасть на деньги, нужно соблюдать правила.

— Для сжигания мусора после уборки территории следует соблюдать ряд условий: сжигайте мусор под контролем в строго отведенных для этих целей местах в металлическом контейнере и не ближе 50 метров от зданий, сооружений с подветренной стороны и только в безветренную погоду, — уточнил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и Некрасовскому районам Константин Максимов. — У каждого на участке должны быть первичные средства для тушения пожара — это емкость с водой, ящик с песком и инструменты — лопата и ведро. Нельзя и оставлять без присмотра разведенные костры, особенно вблизи зданий и других построек.

Запрещено разжигать костры и на всей территории города Ярославля. Любителям поесть шашлычка также грозят штрафы. Мэр города Владимир Слепцов разозлился на тех, кто выходит на пикники, и запретил разводить костры практически везде.

Михаил Контуев
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Фото: Михаил Контуев
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