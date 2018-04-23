После обрушения крыши в рыбинском супермаркете разбирают фасад

Стену разбирают с помощью спецтехники

В Рыбинске в микрорайоне Волжский разбирают часть фасада здания супермаркета, в котором 22 апреля рухнула крыша. Арендаторы собрали весь товар, который мощным напором воды смыло из магазина на тротуар, а коммунальщики прибрались на прилегающей территории.

Здание супермаркета ввели в эксплуатацию в 2014 году. Это каркасное строение из металлоконструкций, заполненное сэндвич-панелями с плоской кровлей и внутренними отапливаемыми водостоками. Именно забитые водостоки скорее всего стали причиной того, что под весом скопившейся воды крыша обрушилась.

Собственник уверен, что магазин в здании уже может работать

— Здания подобного типа с несущими металлоконструкциями и плоской кровлей с утеплением очень требовательны в части содержания водостоков, — рассказала директор департамента архитектуры и градостроительства Любовь Тихонова. — За ними нужно следить, регулярно прочищать, и все сроки и виды работ должны быть отражены в журнале эксплуатации. В день прорыва пожарные поднимались на крышу и зафиксировали скопление воды, поток виден и на видеосъемке очевидцев. Визуально каркас здания не пострадал. Но все последствия можно будет оценить только после экспертизы конструкций.

Сейчас здание под охраной, территорию вокруг огородили. По данным собственника здания, угроз обрушения нет, магазин может продолжать работать. Но администрация Рыбинска рекомендовала провести полную экспертизу конструкций прежде, чем открывать магазин.

Территорию вокруг супермаркета привели в порядок

— Оперативной группой, куда входят экстренные, надзорные, коммунальные службы, представители ресурсоснабжающих организаций, в целях безопасности жителей рекомендовано приостановить работу объекта, ограничить доступ людей, огородить территорию до проведения полной экспертизы. Следственные органы устанавливают причины аварии и действия ответственных лиц, — рассказал заместитель главы по безопасности Алексей Старухин.

Скорее всего крыша обрушилась из-за забитых стоков

В администрации города говорят, что изменения в Градостроительном кодексе вывели часть зданий из-под надзора государственных структур, поэтому они не могут запретить открывать магазин, а могут только рекомендовать сначала провести проверку. Поэтому руководство города считает, что необходимо вернуть под контроль Государственного строительного надзора места общего пользования и позволить проверять, как содержатся такие здания.

Как содержалось здание супермаркета, проверяют и прокуроры.