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Появилось видео ДТП с участием полицейских в Ярославской области
23 апреля 2018 09:33
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Появилось видео ДТП с участием полицейской машины. Авария произошла 21 апреля в посёлке Семибратово. В полицейскую машину врезался «Лексус». Иномарка не уступила дорогу служебной машине. Причём, по словам очевидцев, полицейские ехали с включённой мигалкой. То же подтвердили и в УМВД по Ярославской области.
— Служебная машина ехала с происшествия с включенными мигалками и сиреной, — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области.
— Кто бы сомневался, что они скажут, что сигналы были включены. Еще и кучу свидетелей своих предоставят, что так оно и было, — пишут в соцсетях ярославцы.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
Фото: Подслушано у водителей/Vk.com
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