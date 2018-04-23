Появилось видео ДТП с участием полицейских в Ярославской области

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбирается полиция

Появилось видео ДТП с участием полицейской машины. Авария произошла 21 апреля в посёлке Семибратово. В полицейскую машину врезался «Лексус». Иномарка не уступила дорогу служебной машине. Причём, по словам очевидцев, полицейские ехали с включённой мигалкой. То же подтвердили и в УМВД по Ярославской области.

— Служебная машина ехала с происшествия с включенными мигалками и сиреной, — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области.



Правда в момент, который попал на камеры видеорегистратора, у полицейской машины мигалка и сирена выключены. Ярославцы сразу же засомневались: а был ли вообще включен звуковой сигнал?

— Кто бы сомневался, что они скажут, что сигналы были включены. Еще и кучу свидетелей своих предоставят, что так оно и было, — пишут в соцсетях ярославцы.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.