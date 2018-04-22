Глава Рыбинска озвучил основную версию обрушения крыши супермаркета

При обрушении крыши никто не пострадал

В супермаркете Рыбинска, где вчера обрушилась крыша, работает оперативная группа.

— Основная версия — нарушения при эксплуатации здания в части содержания кровельного покрытия и водостоков, — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Рыбинска Денис Добряков. — Вода скопилась в засоренных водостоках и мембране кровли, хлынула в торговый зал и смела витрину. Конструктивные элементы на месте, угроз обрушения здания строители не видят.

Для безопасности супермаркет взяли под охрану, сейчас проходит техническая экспертиза и мониторинг состояния здания.

Крыша супермаркета рухнула 21 апреля вечером. К счастью, никто не пострадал. Конструкция обрушилась со стороны магазина промтоваров, который в это время был уже закрыт. Покупателей магазина «Дикси» и персонал быстро вывели на улицу.

— Обращаюсь ко всем собственникам зданий: ваша задача не только деньги с арендаторов получать, но и содержать свое имущество в надлежащем состоянии! Слишком дорого всем может стоить ваша халатность, — написал Денис Добряков.

Свои проверки по поводу обрушения крыши проводят прокуратура и Следственный комитет.