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Глава Рыбинска озвучил основную версию обрушения крыши супермаркета
22 апреля 2018 15:13
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В супермаркете Рыбинска, где вчера обрушилась крыша, работает оперативная группа.
— Основная версия — нарушения при эксплуатации здания в части содержания кровельного покрытия и водостоков, — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Рыбинска Денис Добряков. — Вода скопилась в засоренных водостоках и мембране кровли, хлынула в торговый зал и смела витрину. Конструктивные элементы на месте, угроз обрушения здания строители не видят.
Для безопасности супермаркет взяли под охрану, сейчас проходит техническая экспертиза и мониторинг состояния здания.
Крыша супермаркета рухнула 21 апреля вечером. К счастью, никто не пострадал. Конструкция обрушилась со стороны магазина промтоваров, который в это время был уже закрыт. Покупателей магазина «Дикси» и персонал быстро вывели на улицу.
— Обращаюсь ко всем собственникам зданий: ваша задача не только деньги с арендаторов получать, но и содержать свое имущество в надлежащем состоянии! Слишком дорого всем может стоить ваша халатность, — написал Денис Добряков.
Свои проверки по поводу обрушения крыши проводят прокуратура и Следственный комитет.
Фото: Денис Добряков/VK.com
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