«Украина будто бы захвачена»: что за сделка, из-за которой Трамп грозится большими проблемами для Зеленского

Трамп подозревает, что Зеленский планирует отказаться от соглашения по ископаемым Источник: president.gov.ua











США предложили Украине расплатиться за всю помощь, которую оказывал Вашингтон начиная с 2022 года. Дональд Трамп придумал сделку по редкоземельным металлам, которая позволит это сделать. Но в марте он переписал ее условия, а теперь недоволен тем, что глава Украины Владимир Зеленский не идет на подписание.

«Он [Зеленский] пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него будут проблемы. Большие, большие проблемы», — предупредил президент США сегодня.

Изначально соглашение между странами должно было включать все редкоземельные металлы. Подписать его должны были в феврале, но сделка сорвалась из-за перепалки между президентами США и Украины.

Спустя месяц, в конце марта, Киев получил новую версию проекта. Зеленский тогда отметил, что пока рано говорить о подписании из-за того, что американская сторона постоянно меняет условия.

«Но я не хочу, чтобы у США было ощущение, что Украина против. Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США», — добавил он тогда.

В последней версии проекта включены все украинские полезные ископаемые, рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Киев будет обязан отдавать доходы от них в специальный фонд. Вашингтон будет получать всю прибыль и еще 4% годовых, пока не окупит инвестиции, отмечает Bloomberg. Помимо этого, США требуют права первого предложения во всех инфраструктурных и ресурсных проектах. В приоритетном порядке США смогут и закупать необходимые ресурсы.

Специальный фонд, через который будет проходить прибыль, будет контролировать Международная финансовая корпорация США по развитию. В него Украина будет направлять половину всех своих доходов от новых инфраструктурных проектов и по добыче полезных ископаемых.

В кулуарах украинские чиновники резко негативно оценивают такое предложение от США. Они считают проект соглашения несправедливой идеей и грабежом.