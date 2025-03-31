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Политика «Украина будто бы захвачена»: что за сделка, из-за которой Трамп грозится большими проблемами для Зеленского

«Украина будто бы захвачена»: что за сделка, из-за которой Трамп грозится большими проблемами для Зеленского

США пытается заключить соглашение с Киевом для того, чтобы вернуть потраченные деньги

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1 комментарий
Трамп подозревает, что Зеленский планирует отказаться от соглашения по ископаемым | Источник: president.gov.uaТрамп подозревает, что Зеленский планирует отказаться от соглашения по ископаемым | Источник: president.gov.ua

Трамп подозревает, что Зеленский планирует отказаться от соглашения по ископаемым

Источник:

president.gov.ua

США предложили Украине расплатиться за всю помощь, которую оказывал Вашингтон начиная с 2022 года. Дональд Трамп придумал сделку по редкоземельным металлам, которая позволит это сделать. Но в марте он переписал ее условия, а теперь недоволен тем, что глава Украины Владимир Зеленский не идет на подписание.

«Он [Зеленский] пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него будут проблемы. Большие, большие проблемы», — предупредил президент США сегодня.

Изначально соглашение между странами должно было включать все редкоземельные металлы. Подписать его должны были в феврале, но сделка сорвалась из-за перепалки между президентами США и Украины.

Спустя месяц, в конце марта, Киев получил новую версию проекта. Зеленский тогда отметил, что пока рано говорить о подписании из-за того, что американская сторона постоянно меняет условия.

«Но я не хочу, чтобы у США было ощущение, что Украина против. Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США», — добавил он тогда.

В последней версии проекта включены все украинские полезные ископаемые, рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Киев будет обязан отдавать доходы от них в специальный фонд. Вашингтон будет получать всю прибыль и еще 4% годовых, пока не окупит инвестиции, отмечает Bloomberg. Помимо этого, США требуют права первого предложения во всех инфраструктурных и ресурсных проектах. В приоритетном порядке США смогут и закупать необходимые ресурсы.

Специальный фонд, через который будет проходить прибыль, будет контролировать Международная финансовая корпорация США по развитию. В него Украина будет направлять половину всех своих доходов от новых инфраструктурных проектов и по добыче полезных ископаемых.

В кулуарах украинские чиновники резко негативно оценивают такое предложение от США. Они считают проект соглашения несправедливой идеей и грабежом.

«Украина [будто бы] воевала с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации», — так это прокомментировал неназванный украинский высокопоставленный чиновник The Washington Post.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Дональд Трамп Владимир Зеленский Сделка Полезные ископаемые
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Комментарии
1
Гость
45 минут
Трамп красавчик , двух Володей наклонит как надо в интересах великой Америки
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