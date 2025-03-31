Палил из двух ружей и не шел на переговоры. Главное о стрельбе по людям в Мурманске

Место ЧП оцепили Источник: Александра Балаба / 51.RU











Собрали главное, что известно о ЧП.

Что случилось?

Мужчина залез на крышу 14-этажного общежития на Кольском проспекте, 10. Он открыл стрельбу по автомобилю ППС. Также, по словам очевидцев, он стрелял в квартиры и людей. К счастью, пострадавших от его действий нет.

На место быстро съехались силовики. Они оцепили проспект за два квартала от места стрельбы и пошли на штурм крыши. Как объяснили в местном СК, стрелок не шел на переговоры и только продолжал стрелять.

Источник: Александра Балаба / 51.RU











Источник: Александра Балаба / 51.RU











Сотрудники Росгвардии ранили и задержали мужчину. На крыше нашли две единицы оружия. Свидетели говорили о двух ружьях. Всего за время ЧП они насчитали несколько десятков выстрелов.

— Преступник продолжил противоправные действия и не вступал в переговоры, в целях обеспечения безопасности жителей города Мурманска было принято решение о его нейтрализации. В настоящее время лицо, совершившее преступление, находится в тяжелом состоянии, — сказали в пресс-службе СК.

Видео о штурме Источник: пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному округу

Что дальше?

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Сейчас полицейские устанавливают мотивы стрелка. В экстренных службах ТАСС сообщили, что мужчина не состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

«Вот, слышите, стреляет. Это уже выстрел пятьдесят какой-то. Началась вся эта суета, захваты пошли со всех сторон», — так описывал происходящее очевидец корреспонденту из 51.RU.

Источник: Александра Балаба / 51.RU











Инцидент прокомментировал и губернатор региона Андрей Чибис. Сначала он порекомендовал жителям закрыть окна, не приближаться к стрелку и не рисковать собой ради видео. А когда всё закончилось, поблагодарил правоохранителей за их работу.