«Надежды на „вечную“ жизнь». Профессор-гериатр — о старении, 45-летней молодежи и почему невозможно продлить жизнь человека

Известной ярославской долгожительнице Клавдии Гадючкиной 24 ноября 2024 года исполнилось 115 лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Российские соцсети на днях облетела «сенсация»: ВОЗ обновила возрастную классификацию для человечества. Якобы теперь молодость длится до 45 лет, а также пересматривает другие возрастные категории в соответствии с современными реалиями и тенденциями в области здравоохранения и качества жизни.

Пожилой возраст — 60–74 года.

Старческий возраст — 75–90 лет.

Долгожители — старше 90 лет.

Изменение возрастных категорий связано с глобальными тенденциями, которые показывают, что люди живут дольше и ведут более активный образ жизни. Согласно данным ВОЗ, в 2020 году на планете было около 1 миллиарда людей старше 60 лет, и к 2050 году это число вырастет до 2,1 миллиарда. Улучшение медицины, питания и технологий способствует повышению качества жизни и увеличению средней продолжительности жизни.

При этом, правда, в России молодежь — это по-прежнему люди в возрасте до 35 лет. Даже неоднократные предложения разных политиков повысить этот уровень до 40 лет не нашли отклика.

Между тем предлагает не делать сенсации из объявления о «новых» возрастных критериях ВОЗ побеседовавший с MSK1.RU геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГСМУ Юрий Конев. По его словам, такая классификация существует уже давно. Просто, видимо, только на днях о ней стало известно широкой общественности — отсюда и такой всплеск интереса.

— Еще в 1962 году в Ленинграде проходила конференция ВОЗ по проблемам геронтологии и гериатрии. И она приняла классификацию, в которой возраст до 44 лет назывался молодым, возраст до 60 — зрелым или средним и так далее. Пожилыми признавались люди до 75 лет, долгожителями — старше 90. Как видно, классификация не нова. Но дело всё в том, что у нас была подмена медицинских понятий и социально-психологических критериев. Скажем, критерии Академии педагогических наук как раз свидетельствуют о том, что молодые люди — в возрасте до 35 лет.

Возрастных классификаций вообще существует много. Мне, например, более всего симпатична такая, которая характеризует все возрасты как молодость. Первая молодость — до 45, вторая молодость — до 80, третья молодость — до 90. Потом долгожители сразу.

Ну представьте себе: у нас сейчас пенсия для женщин в 55 лет, знаете, как называется? По старости. Женщина в 55 лет, получается, старушка. Поэтому само понятие «молодости» создает психологический комфорт и уверенность в жизни, что влияет в том числе на физиологические параметры, что немаловажно.

— Лично для меня удивительно, что еще 60 лет назад ВОЗ уже предлагала «расширить» молодость до 45 лет. А ведь только последние годы массово заговорили о том, что человечество стареет, в том числе из-за успехов медицины.

— Несмотря на то, что наступает вроде бы увеличение количества людей, живущих долго, но физиологические-то параметры мало меняются. Возрастные изменения происходят как раз в возрасте 40–45 лет.

Да, средняя продолжительность жизни выросла, но за счет чего? За счет борьбы с возраст-ассоциированными заболеваниями. Но мы никак не изменили природу человека. Как пять тысяч лет назад в Книге Бытия было написано, так осталось и сейчас. Наука считает, что старше 120 лет практически не было людей на Земле. Самая долгоживущая официально зарегистрированная жительницы земли — Жанна Кальман из Парижа. Она прожила почти 122 года.

Ну а все рассказы о двухсотлетнем пэре Англии, который якобы подавился на приеме у короля Георга, они, конечно, не имеют под собой никакой научной основы.

— А как же «мафусаилов век»?

— Мне когда-то в молодости попалась книга Эриха Церена «Лунный бог». И вот автор доказывает, что в Месопотамии в этот период времени был лунный календарь. Теперь поделите 900 лет, которые якобы прожил Мафусаил, на лунный цикл, и вы получите исходный его возраст — 70–80 лет.

— Но все-таки очень хочется верить, что современные достижения медицины позволят человеку жить дольше, согласитесь.

— Наоборот, в последнее время даже отмечает себя небольшая тенденция к сокращению максимальной продолжительности жизни. У женщин она снизилась на пару лет, а у мужчин — на три года.

Пока переделать человеческую природу невозможно. Ну возлагаются надежды на редактирование генома, ну так ведь всего 20 лет только прошло с момента открытия самого генома.

А мы в конце нулевых годов участвовали в международном исследовании, искали гены старения. Исследовались только долгожители и сверхдолгожители, то есть люди старше 100 лет. Генетический материал мы в Штаты отправляли (тогда у нас еще были дружеские отношения). И исследователи пришли к выводу, что одного гена старения не существует. Мозаика генов, которая изменяет возрастные показатели, слишком велика, чтобы ее даже удалось, ну, скажем так, статистически обозначить. Она слишком разнообразна у каждого человека.

«Возрастная» коррекция даже на генетическом уровне пока не приводит к желаемому результату. А слишком многие надежды на «вечную» жизнь выдают за реальность.

— Но прожил же Генри Киссинджер, оставаясь в здравом уме, до 100 лет, а Дэвид Рокфеллер — до 101 года.

— Люди хотят жить дольше, всегда хотели. Конечно. И готовы вкладывать любые деньги. Последние три года Рокфеллер практически жил в реанимобиле. Вы знаете, сколько сердец ему пересадили? Семь. И каждое следующее пересаженное сердце старело всё быстрее и быстрее.

Ну и насчет здравого ума, думаю, это тоже, понимаете, сказки. Человек в девяносто лет не может сохранять абсолютную трезвость ума. Так что мой совет: живите сейчас!