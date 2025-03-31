НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

штиль.

 758мм 75%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,68
EUR 89,66
Упал с заброшки
Вода в Тверицах отступила
Пытаемся выиграть миллион
Тренды весны 2025
Кто такие кавер-денсеры
Дети провалились под лед
Погода на выходных
Указ о весеннем призыве
Аква-отель у Волги
Здоровье интервью «Надежды на „вечную“ жизнь». Профессор-гериатр — о старении, 45-летней молодежи и почему невозможно продлить жизнь человека

«Надежды на „вечную“ жизнь». Профессор-гериатр — о старении, 45-летней молодежи и почему невозможно продлить жизнь человека

ВОЗ обновила возрастную классификацию, но природу людей пока изменить трудно

118
1 комментарий
Известной ярославской долгожительнице Клавдии Гадючкиной 24 ноября 2024 года исполнилось 115 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИзвестной ярославской долгожительнице Клавдии Гадючкиной 24 ноября 2024 года исполнилось 115 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Известной ярославской долгожительнице Клавдии Гадючкиной 24 ноября 2024 года исполнилось 115 лет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Российские соцсети на днях облетела «сенсация»: ВОЗ обновила возрастную классификацию для человечества. Якобы теперь молодость длится до 45 лет, а также пересматривает другие возрастные категории в соответствии с современными реалиями и тенденциями в области здравоохранения и качества жизни.

  • Пожилой возраст — 60–74 года.

  • Старческий возраст — 75–90 лет.

  • Долгожители — старше 90 лет.

Изменение возрастных категорий связано с глобальными тенденциями, которые показывают, что люди живут дольше и ведут более активный образ жизни. Согласно данным ВОЗ, в 2020 году на планете было около 1 миллиарда людей старше 60 лет, и к 2050 году это число вырастет до 2,1 миллиарда. Улучшение медицины, питания и технологий способствует повышению качества жизни и увеличению средней продолжительности жизни.

При этом, правда, в России молодежь — это по-прежнему люди в возрасте до 35 лет. Даже неоднократные предложения разных политиков повысить этот уровень до 40 лет не нашли отклика.

Между тем предлагает не делать сенсации из объявления о «новых» возрастных критериях ВОЗ побеседовавший с MSK1.RU геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГСМУ Юрий Конев. По его словам, такая классификация существует уже давно. Просто, видимо, только на днях о ней стало известно широкой общественности — отсюда и такой всплеск интереса.

— Еще в 1962 году в Ленинграде проходила конференция ВОЗ по проблемам геронтологии и гериатрии. И она приняла классификацию, в которой возраст до 44 лет назывался молодым, возраст до 60 — зрелым или средним и так далее. Пожилыми признавались люди до 75 лет, долгожителями — старше 90. Как видно, классификация не нова. Но дело всё в том, что у нас была подмена медицинских понятий и социально-психологических критериев. Скажем, критерии Академии педагогических наук как раз свидетельствуют о том, что молодые люди — в возрасте до 35 лет.

Возрастных классификаций вообще существует много. Мне, например, более всего симпатична такая, которая характеризует все возрасты как молодость. Первая молодость — до 45, вторая молодость — до 80, третья молодость — до 90. Потом долгожители сразу.

Ну представьте себе: у нас сейчас пенсия для женщин в 55 лет, знаете, как называется? По старости. Женщина в 55 лет, получается, старушка. Поэтому само понятие «молодости» создает психологический комфорт и уверенность в жизни, что влияет в том числе на физиологические параметры, что немаловажно.

— Лично для меня удивительно, что еще 60 лет назад ВОЗ уже предлагала «расширить» молодость до 45 лет. А ведь только последние годы массово заговорили о том, что человечество стареет, в том числе из-за успехов медицины.

— Несмотря на то, что наступает вроде бы увеличение количества людей, живущих долго, но физиологические-то параметры мало меняются. Возрастные изменения происходят как раз в возрасте 40–45 лет.

Да, средняя продолжительность жизни выросла, но за счет чего? За счет борьбы с возраст-ассоциированными заболеваниями. Но мы никак не изменили природу человека. Как пять тысяч лет назад в Книге Бытия было написано, так осталось и сейчас. Наука считает, что старше 120 лет практически не было людей на Земле. Самая долгоживущая официально зарегистрированная жительницы земли — Жанна Кальман из Парижа. Она прожила почти 122 года.

Ну а все рассказы о двухсотлетнем пэре Англии, который якобы подавился на приеме у короля Георга, они, конечно, не имеют под собой никакой научной основы.

— А как же «мафусаилов век»?

— Мне когда-то в молодости попалась книга Эриха Церена «Лунный бог». И вот автор доказывает, что в Месопотамии в этот период времени был лунный календарь. Теперь поделите 900 лет, которые якобы прожил Мафусаил, на лунный цикл, и вы получите исходный его возраст — 70–80 лет.

— Но все-таки очень хочется верить, что современные достижения медицины позволят человеку жить дольше, согласитесь.

— Наоборот, в последнее время даже отмечает себя небольшая тенденция к сокращению максимальной продолжительности жизни. У женщин она снизилась на пару лет, а у мужчин — на три года.

Пока переделать человеческую природу невозможно. Ну возлагаются надежды на редактирование генома, ну так ведь всего 20 лет только прошло с момента открытия самого генома.

А мы в конце нулевых годов участвовали в международном исследовании, искали гены старения. Исследовались только долгожители и сверхдолгожители, то есть люди старше 100 лет. Генетический материал мы в Штаты отправляли (тогда у нас еще были дружеские отношения). И исследователи пришли к выводу, что одного гена старения не существует. Мозаика генов, которая изменяет возрастные показатели, слишком велика, чтобы ее даже удалось, ну, скажем так, статистически обозначить. Она слишком разнообразна у каждого человека.

«Возрастная» коррекция даже на генетическом уровне пока не приводит к желаемому результату. А слишком многие надежды на «вечную» жизнь выдают за реальность.

— Но прожил же Генри Киссинджер, оставаясь в здравом уме, до 100 лет, а Дэвид Рокфеллер — до 101 года.

— Люди хотят жить дольше, всегда хотели. Конечно. И готовы вкладывать любые деньги. Последние три года Рокфеллер практически жил в реанимобиле. Вы знаете, сколько сердец ему пересадили? Семь. И каждое следующее пересаженное сердце старело всё быстрее и быстрее.

Ну и насчет здравого ума, думаю, это тоже, понимаете, сказки. Человек в девяносто лет не может сохранять абсолютную трезвость ума. Так что мой совет: живите сейчас!

А вы как думаете, до какого возраста людей можно считать молодыми?

До 35, не старше
До 45 точно молодые
Как сам человек себя чувствует, хоть до 100
Молодые до 30 лет
ПО ТЕМЕ
Дмитрий Капустин
Возрастные категории Как продлить молодость Старение Старение населения Гериатрия Гериатр
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
7 минут
Ага. Старческий возраст - с 75. Пенсии у нас - по старости. Вывод - срочно повышаем пенсионный возраст до 75 лет. А чего, это не пенсионный фонд, это ВОЗ так прямо и указывает.
Гость
1 минута
Возраст зависит от тех болезней которыми мы болеем, а не цифрами, всё это мухлёж.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Мнение
6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку
Денис Лебедев
Мнение
«Могу перепутать названия улиц и не выбраться из соседнего двора». Журналистка — откровенно о том, как она живет и работает с дислексией
Маша Вишенина
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление