15 машин выехали на пожар на проспекте Фрунзе: горят несколько зданий

Люди смотрят, пожарные работают

Крупный пожар разгорелся в начале проспекта Фрунзе в Ярославле. Здесь вспыхнули здания среди старых жилых двухэтажных бараков.

Огонь вспыхнул в двух расселённых зданиях и перекинулся на несколько сараек.

— На место выехали 15 единиц техники, сообщение о пожаре поступило в 17:05, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.

Пожарные уже 20 минут борются с огнём, а местные жители выбежали из своих домов и обступили территорию вокруг.

Сильный пожар быстро перекинулся на соседние постройки

- В данные минуты горят деревянные дома на улице Приволжская. Лично видел, что горит дом номер 10а и сгорел ещё один рядом с ним дом. Причина возгорания неизвестна, -рассказывают очевидцы с места событий.

Автовладелец скорее покидает двор