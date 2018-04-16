Над Ярославлем показалось необычайно яркое гало

Ярославец заметил удивительное гало

Довольно редкое небесное явление — гало — стало частым гостем в небе над Ярославле. Чуть больше часа назад два солнца зажглось среди облаков.

— Яркое и сложное солнечное гало наблюдаем в этот раз, — делится фотографиями ярославец Михаил Завьялов. Он застал небесное явление в посёлке Корюково на Костромском шоссе.

Как объясняют специалисты планетария, солнечное гало можно увидеть, как правило, только зимой. Его ещё называют ледяным аналогом радуги. В его основе происходит преломление солнечных лучей не в воде, а в ледяных кристаллах, висящих в воздухе.

Редкость этого гало показывает верхняя касательная в виде радуги — этот вид гало называют «46-градусный круг».

Радужная касательная

Довольно часто ярославцы любовались редким явлением прошлой зимой, которая была на редкость морозна. В этом году яркое гало показывалось в конце февраля.