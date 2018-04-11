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В Ярославль будут ввозить до 500 тонн московского мусора в сутки

11 апреля 2018 15:26
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мусор, Ярославль, Москва, мусорный скандал

Сейчас в здании правительства Ярославской области на вопросы по «мусорной» теме отвечает зампредседателя правительства Роман Колесов. Он рассказал, как планируют ввозить московские отходы на ярославские мусорные полигоны.

Цифры впечатляющие. В сутки смогут привозить до 500 тонн мусора. По 120 грузовиков.

- Москва обратилась с просьбой на размещение неопределенного размера отходов примерно до 200 тысяч тонн в год на неопределенный период времени. Технически полигон способен принять отходы, — говорит Колесов

Остаточный срок службы полигона ,по заверению правительства, — 20 лет.

При этом на самом «Скоково» планируют увеличить штат и построить мощный мусороперерабатывающий завод.

— Мы констатируем факт, что в настоящее время мусор не возится, — заверил замгубернатор Андрей Шабалин, котороый так же присутствует на брифинге.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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