Попасть через автомобильные КПП в Эстонию будет нельзя Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 ноября.

Минздрав меняет правила приема пациентов

Минздрав планирует обновить правила работы терапевтов. Среди изменений — внедрение дистанционного наблюдения за пациентами с гипертонией и диабетом, уточнение порядка направления к узким специалистам и пересмотр требований к оборудованию.

Поликлиники намерены оснащать устройствами для дистанционного мониторинга здоровья пациентов. Количество таких приборов будет зависеть от числа людей, нуждающихся в наблюдении. Эти изменения прописаны в проекте приказа Минздрава. Если документ будет принят, новые нормы вступят в силу с 1 января 2027 года. Текущая версия приказа Минздрава не содержит положений о телемедицине.

Проект также конкретизирует порядок направления пациентов к узким специалистам. В случае затруднений с постановкой диагноза или подбором терапии терапевт направит пациента к профильному специалисту. После консультации терапевт продолжит лечение по рекомендациям коллеги, включая дистанционное взаимодействие.

Если лечение в поликлинике окажется неэффективным или необходимые обследования невозможно провести на месте, терапевт, согласовав с узким специалистом, направит пациента в другую клинику или стационар.

В проекте отдельно рассматривается оказание помощи на дому и работа мобильных медицинских бригад. Планируются выезды в отдаленные населенные пункты, а для профилактики — на предприятия и в образовательные учреждения. При выявлении угрозы эпидемии медики смогут проводить обходы домов и квартир для выявления заболевших и контактных лиц.

Кроме того, Минздрав планирует обновить стандарты оснащения терапевтических кабинетов, отделений и дневных стационаров. Врачи смогут выбирать тип тонометра — механический, полуавтоматический или автоматический. Рабочие места терапевта и медсестры должны быть подключены к единой медицинской информационной системе.

Каким станет МРОТ в 2027 году

В Госдуме приняли проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период до 2029 года. Он прошел второе чтение.

Документ также предусматривает изменение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2027 году. Его величина увеличится на 6,8 процента — до 28 935 рублей в месяц.

На сегодняшний день МРОТ в России составляет 27 093 рубля в месяц. Вместе с этим на 2027–2029 годы приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период МРОТ будет устанавливаться исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.

Мобильная связь и интернет могут подорожать

В России возможно существенное увеличение стоимости услуг мобильной связи и интернета. Это связано с необходимостью обновления сетей, которые сталкиваются с растущей нагрузкой. По прогнозам, в ближайшие годы тарифы могут вырасти на 15–20% ежегодно вместо текущих 8–10%, как сообщает Минцифры.

«За последние 10 лет интернет-трафик в России увеличился почти в девять раз. Доходы операторов росли значительно медленнее. Сетям необходимы обновление оборудования и расширение покрытия, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах. При оценке расходов также учитываются регуляторные требования», — говорится в сообщении министерства.

Проект обновленной Стратегии развития отрасли связи до 2035 года предусматривает возможность ускоренного роста тарифов. С 2021 по 2025 годы интернет-трафик увеличивался в среднем на 21,6% в год, тогда как доходы от мобильной связи и фиксированного интернета росли на 8%. В документе указывается, что сохранение текущих капитальных расходов при текущих тарифах без увеличения долга невозможно.

В Минцифры подчеркнули, что работа над документом продолжается, и приведенные сценарные расчеты не гарантируют автоматического повышения тарифов для абонентов. Любое увеличение стоимости услуг должно быть обосновано реальными затратами на развитие и модернизацию сетей.

Денис Кусков, генеральный директор TelecomDaily, считает, что операторам требуются дополнительные средства для строительства новых сетей и обслуживания существующих. Он не исключает, что темпы роста тарифов могут увеличиться до 15–20% в ближайшие годы. Однако Леонид Коник, партнер ComNews Research, отметил для «Известий», что сотовый бизнес в России остается высокодоходным, и операторы выплачивают акционерам значительные дивиденды.

Олег Яблоков, эксперт НТИ по беспроводной связи, считает, что при изменении массовых тарифов необходимо ориентироваться на инфляцию. Он полагает, что более значительное повышение тарифов должно быть подкреплено расчетами затрат на обновление сети. В случае значительного роста платежей абонент может выбрать более доступный пакет услуг или перейти к другому оператору с сохранением номера.

Автостраховщики готовят перемены по ОСАГО

В следующем году Российский союз автостраховщиков (РСА) планирует изменить подход к урегулированию убытков по ОСАГО. Вместо денежных выплат владельцам поврежденных в авариях автомобилей будет предлагаться ремонт. Также РСА работает над созданием онлайн-сервиса для покупки полисов на своем сайте. Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

«Реформа натурального возмещения — одна из самых больших задач, которую нужно сдвинуть с места: начать ремонтировать машины, а не платить деньгами и не поощрять недобросовестных посредников, зарабатывающих на штрафах и пенях», — заявил Уфимцев.

Сейчас по ОСАГО ремонтируется лишь около 7% автомобилей, в то время как по каско этот показатель достигает 90–95%. Основные претензии водителей связаны с учетом износа транспортного средства при денежных выплатах. Они считают, что суммы, полученные по страховке, недостаточны для восстановления машины.

«В случае же натурального ремонта — по той модели, которую мы предлагаем, — страховщик будет полностью компенсировать потребителю сумму без учета износа», — сказал Уфимцев.

Президент РСА также сообщил, что средняя стоимость ОСАГО за первые девять месяцев 2026 года составила 7830 рублей, что сопоставимо с аналогичным показателем 2023 года. Для аккуратных водителей стоимость страховки остается практически неизменной на протяжении последних трех лет. Молодые и неопытные водители, а также те, у кого есть проблемы с историей страхования, платят значительно больше.

Средняя страховая выплата по ОСАГО за указанный период составила около 127 тысяч рублей. К концу года РСА прогнозирует ее рост до 150 тысяч рублей в связи с обновлением справочников стоимости запчастей, добавил Уфимцев.

Он выступил против продажи полисов ОСАГО через портал «Госуслуги», предложив развивать онлайн-сервис на сайте РСА за счет страховщиков. По словам Уфимцева, работа над таким сервисом уже ведется.

Кроме того, в РСА рассматривают возможность введения подписки на ОСАГО с автоматической оплатой и продлением полиса. Однако, по словам Уфимцева, эта идея пока находится на стадии обсуждения.

Три новых знака появятся на дорогах

В России планируют ввести новые дорожные знаки, которые будут регулировать движение средств индивидуальной мобильности (СИМ). Эти изменения предложены в проекте поправок к Правилам дорожного движения (ПДД), разработанном Министерством транспорта.

Новые знаки будут предназначены для водителей электросамокатов, гироскутеров, электроскейтбордов и велосипедов. В случае одобрения проекта на дорогах появятся следующие знаки:

«Зона запрета движения СИМ»;

«Велопереезд»;

«Велопешеходный переход».

Согласно новым правилам, управлять СИМ смогут только лица, достигшие 16 лет. При этом они не должны перевозить пассажиров и должны быть трезвыми. По требованию полицейских они обязаны останавливаться и соблюдать правила дорожного движения при ДТП, как и другие водители.

Минтранс определяет средством индивидуальной мобильности наземный транспорт с электродвигателем мощностью от 100 до 250 Вт. Для управления им водительское удостоверение не потребуется.

Владельцы квартир теряют десятки тысяч при их сдаче

Доходы россиян от сдачи квартир сократились. За год реальный доход мог уменьшиться на 14%, что составляет примерно 56 тысяч рублей на один объект. Такие выводы сделали аналитики, изучив данные о стоимости аренды, сроках поиска арендаторов и инфляции.

Валерий Тумин, директор рынков России и СНГ компании «Фам Пропертис», отметил, что основной пик переездов приходится на конец лета и начало осени, тогда как перед праздниками спрос на аренду жилья снижается. Аналитики также зафиксировали увеличение предложения съемного жилья за последний год, особенно это касается студий и однокомнатных квартир.

Средняя стоимость аренды, напротив, снизилась на 5%, достигнув 34,5 тысячи рублей в месяц (по данным на сентябрь текущего года). При этом срок поиска жилья увеличился с 28 до 40 дней.

По оценкам аналитиков, годовой доход от аренды одной квартиры снизился с 402 до 369 тысяч рублей. С учетом инфляции этот показатель составляет 347 тысяч рублей в ценах прошлого года.

Кроме того, владельцы квартир сталкиваются с дополнительными расходами на содержание жилья и налоги, что еще больше снижает их доходы. По словам доцента экономического факультета РУДН Наталии Шуваловой, доходность вложений в недвижимость в текущих условиях снизилась до 3–4%. Рост цен и дорогие кредиты делают такие инвестиции менее привлекательными.

Тумин прогнозирует, что к концу декабря ставки долгосрочной аренды в крупных городах могут упасть еще на 1–3% по сравнению с серединой ноября. Это связано с сезонным снижением спроса.

Он считает, что в первую очередь подешевеют квартиры, которые долго не находят арендаторов или предлагаются по завышенным ценам по сравнению с аналогичными объектами. Однако масштабное снижение цен будет сдерживаться дорогой рыночной ипотекой.

В Минпросвещения выступили против отказов от домашних заданий

Отказ от домашних заданий в российских школах нарушит всю систему обучения. Так считает министр просвещения Сергей Кравцов.

«Домашнее задание — это повторение пройденного материала на уроке, его закрепление. Если не выполнять… задание, то нарушается педагогическая система, материал не усваивается в полном объеме», — указал глава Минпросвещения в разговоре с ИС «Вести».

По его словам, невыполнение домашнего задания сказывается на успеваемости ученика. Появятся пробелы в знаниях, трудности в обучении и отставание, потеря мотивации. Кравцов уверен: важно добиваться того, чтобы учащиеся понимали значение таких заданий и выполняли их самостоятельно, не списывая и не используя искусственный интеллект.

После выхода новой GTA в России захотели создать ее аналог

Глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть идею государственного заказа на разработку отечественной мультиплатформенной игры, схожей с серией Grand Theft Auto (GTA). Это предложение он направил главе Минцифры России Максуту Шадаеву

В обращении Ветров просит оценить возможность создания государственной программы по разработке игры, аналогичной GTA, но без акцента на криминальные элементы. По его мнению, такая игра могла бы включать в себя элементы детектива, приключений и аркады, отражая современную эпоху.

Ветров отметил, что в настоящее время наблюдается высокий интерес к выходу новой части GTA как в мире, так и в России. Он подчеркнул, что игра пользуется популярностью у людей всех возрастов, особенно у молодежи, которая стремится подражать персонажам и их поведению.

Однако, по словам Ветрова, важно задуматься о ценностях, которые пропагандирует GTA. Он отметил, что в реальной жизни не хотелось бы сталкиваться с такими героями. Поэтому задача заключается в том, чтобы предложить молодежи альтернативный взгляд на компьютерные игры и популяризировать правильные ценности через игровой контент, передает РИА Новости.

Иностранные звонки начнут маркировать

С 1 марта 2027 года операторы связи в России начнут информировать абонентов о входящих звонках из других стран, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Правительство утвердило новые правила маркировки таких вызовов.

«Телефонные мошенники зачастую используют звонки с зарубежных номеров. Пользуясь тем, что в ряде стран они визуально схожи с российскими, злоумышленники вводят граждан в заблуждение. Реализация проекта позволит сократить риски телефонного мошенничества», — объяснили в Минцифры.

При получении звонка из-за границы на экране мобильного телефона появится уведомление «Иностранный вызов». Если позволяет техника, рядом будет указана страна звонка. Длина сообщения не должна превышать 32 символов.

Для пользователей стационарных телефонов предусмотрена голосовая информация о международном звонке. Она также будет доступна при наличии необходимых технических условий. Все уведомления для абонентов как мобильной, так и стационарной связи будут предоставляться бесплатно.

Эстония закроет границу с Россией

Власти Эстонии решили закрыть границу с Россией. Попасть через автомобильные КПП туда будет нельзя. Указ вступит в силу с 1 декабря.

«Правительство приняло решение о приостановке пересечения автомобильной границы между Эстонией и Россией с 1 декабря. Пересечение границы будет приостановлено на всех пунктах эстонско-российской автомобильной границы: „Нарва-1“, „Нарва-2“, „Койдула“, „Лухамаа“ и „Саатсе“», — заявил премьер-министр Кристен Михал.

По его словам, через полгода власти оценят эффективность введенных ограничений и их влияние на безопасность республики.

В ответ на такой шаг Москва примет необходимые ответные дипломатические меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Идеи режима в Эстонии полностью закрыть оставшиеся действующие КПП (с Россией. — Прим. ред.) именно в эту русофобскую линию и вписываются… И в случае реализации этих планов со стороны Таллина наша страна предпримет необходимые ответные политико-дипломатические меры для обеспечения своих национальных интересов», — сказала она в ходе брифинга.

Захарова назвала очевидным то, что таким образом эстонские власти решают свои внутренние проблемы.

«Тем самым эстонские власти также решают, видимо, свои внутренние проблемы, отвлекая регулярными антироссийскими выпадами собственное население от злободневных социально-экономических проблем, которые стали следствием своей же собственной недальновидной авантюрной политики», — отметила Захарова.

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