Кафе ничего не готовят, в туалетах темнота: часть центральных улиц Ярославля остались без света

В Ярославле днем 25 июня часть центральных улиц города остались без света.
«На Собинова отрубили электричество. У кафе и ресторанов проблемы. Где-то вообще ничего не могут приготовить, где-то предлагают только часть блюд из меню. В туалетах темно, зажгли ночник», — рассказал читатель 76.RU.
В пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» пояснили, что это плановые отключения.
«Идут плановые работы на электросетевом оборудовании», — уточнили в компании.
Под отключение попали дома и здания по следующим адресам:
улица Большая Октябрьская, 32, 36, 38;
улица Собинова, 41а, 41б, 43, 43а, 47, 47а, 51, 53.
Время проведения работ — с 9 до 16 часов.
По информации Единой диспетчерской службы Ярославля, плановые отключения: электричества 25 июня также проходят по следующим адресам:
08:30 — 18:00
ул. К. Либкнехта, д. 9, 26, 26А;
ул. Радищева, д. 13, 15;
ул. Розы Люксембург, д. 5, 5А, 7, 9/28;
ул. Автозаводская, д. 33А.
09:00 — 16:00
ул. Лесная, д. 5;
ул. Б.Октябрьская, д. 32, 36, 38;
ул. Собинова, д. 41, 41А, 41Б, 43, 43А, 45А, 47, 47А, 51, 53;
ул. Ветеранов, д. 32, 34;
ГСК «Ветеран»;
ул. Запольская, д. 7А;
частный сектор в пер. Заводском, д. 7/13, 9/12, 12/10;
ул. Портовая наб., д. 32А, 32Б;
ул. Запольская, д. 2, 2А-18, 1-21;
ул. Кирпичная, д. 29-37, 44-46;
ул. Городищенская, д. 36-44, 41, 45;
ул. Дворовая;
ул. Житейская;
ул. Ветеранов;
ул. 50 лет ВЛКСМ;
пос. Пашуково;
ул. Университетская.
09:00 — 18:00
пр-кт Ленинградский, д. 76/26.
10:00 — 18:00
ул. Батова, д. 10к3;
ул. Панина, д. 5к5, 5к6.
13:00 — 15:00
ул. Магистральная, д. 58, 60Б, 62/38, 64, 99, 101, 103;
частный сектор на улице Парниковой;
улица Полярная;
ул. Березовая;
ул. Магистральная;
ул. Механическая;
ул. Кленовая;
ул. Весенняя.