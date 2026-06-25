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Город Кафе ничего не готовят, в туалетах темнота: часть центральных улиц Ярославля остались без света

Кафе ничего не готовят, в туалетах темнота: часть центральных улиц Ярославля остались без света

Причиной стали плановые работы на сетях

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На центральных улицах Ярославля отключили свет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа центральных улицах Ярославля отключили свет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На центральных улицах Ярославля отключили свет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле днем 25 июня часть центральных улиц города остались без света.

«На Собинова отрубили электричество. У кафе и ресторанов проблемы. Где-то вообще ничего не могут приготовить, где-то предлагают только часть блюд из меню. В туалетах темно, зажгли ночник», — рассказал читатель 76.RU.

В пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» пояснили, что это плановые отключения.

«Идут плановые работы на электросетевом оборудовании», — уточнили в компании.

Под отключение попали дома и здания по следующим адресам:

  • улица Большая Октябрьская, 32, 36, 38;

  • улица Собинова, 41а, 41б, 43, 43а, 47, 47а, 51, 53.

Время проведения работ — с 9 до 16 часов.

По информации Единой диспетчерской службы Ярославля, плановые отключения: электричества 25 июня также проходят по следующим адресам:

08:30 — 18:00

  • ул. К. Либкнехта, д. 9, 26, 26А;

  • ул. Радищева, д. 13, 15;

  • ул. Розы Люксембург, д. 5, 5А, 7, 9/28;

  • ул. Автозаводская, д. 33А.

09:00 — 16:00

  • ул. Лесная, д. 5;

  • ул. Б.Октябрьская, д. 32, 36, 38;

  • ул. Собинова, д. 41, 41А, 41Б, 43, 43А, 45А, 47, 47А, 51, 53;

  • ул. Ветеранов, д. 32, 34;

  • ГСК «Ветеран»;

  • ул. Запольская, д. 7А;

  • частный сектор в пер. Заводском, д. 7/13, 9/12, 12/10;

  • ул. Портовая наб., д. 32А, 32Б;

  • ул. Запольская, д. 2, 2А-18, 1-21;

  • ул. Кирпичная, д. 29-37, 44-46;

  • ул. Городищенская, д. 36-44, 41, 45;

  • ул. Дворовая;

  • ул. Житейская;

  • ул. Ветеранов;

  • ул. 50 лет ВЛКСМ;

  • пос. Пашуково;

  • ул. Университетская.

09:00 — 18:00

  • пр-кт Ленинградский, д. 76/26.

10:00 — 18:00

  • ул. Батова, д. 10к3;

  • ул. Панина, д. 5к5, 5к6.

13:00 — 15:00

  • ул. Магистральная, д. 58, 60Б, 62/38, 64, 99, 101, 103;

  • частный сектор на улице Парниковой;

  • улица Полярная;

  • ул. Березовая;

  • ул. Магистральная;

  • ул. Механическая;

  • ул. Кленовая;

  • ул. Весенняя.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Отключение электроэнергии
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Комментарии
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Представляю что будет зимой по плану
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четверть Века шли
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