«Обойти ямы становится проблемой»: жители Ярославской области бьют тревогу из-за разбитой дороги

Жители Даниловского района пожаловались на разбитую дорогу Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Даниловском районе Ярославской области жители возмущены состоянием дороги Бедниково — Козлово, протяженностью 4,5 километра. По их словам, капитальный ремонт не проводился более десяти лет, а тяжелые лесовозы разбили покрытие до такой степени, что передвигаться стало опасно.

«Круглый год здесь живут местные жители от малышей до 90-летних ветеранов! По этой дороге ездит школьный автобус, продуктовые машины, скорая помощь. Такси туда ездить категорически отказывается. Страшно подумать, успеет ли скорая помощь приехать на вызов, не пробив колесо», — рассказала в беседе с 76.RU местная жительница Дарья Густова.

Она отметила, что жители не первый год направляют жалобы во все возможные инстанции, собирают подписи, пишут в СМИ, однако ситуация не меняется.

Ямы на дороге на каждом шагу Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

На днях в группе «Подслушано Ярославль» появился очередной пост с жалобой на разбитую дорогу. В комментариях под ним поступил ответ от Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области. Там заявили, что участок пока не включён в программу ремонта по национальному проекту.

«Информация, предоставленная вами, будет учтена и принята во внимание при планировании дальнейших работ. Однако на данный момент дорога Бедниково — Козлово — Починок не включена в программу ремонта на ближайший период. Транспортно-эксплуатационное состояние будет поддерживаться путем проведения необходимых работ по содержанию в имеющихся объемах», — сообщили в министерстве.

В Минтрансе также напомнили, что сообщения о проблемах с дорогами принимаются круглосуточно по телефону диспетчерской службы: +7 (4852) 90-92-50.