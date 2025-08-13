НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 752мм 72%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,60
EUR 93,39
Ребёнок выпал с 12 этажа
Незрячего не впустили в монастырь
Откроется новая школа. Фото
Как выглядит сквер 950-летия Ярославля
Переезд Минобра
Откроют офисы в памятнике
Пожар на предприятии
До какого числа можно поступить на платку
Ярославцы - о платных парковках
Где остались места в 10-е классы
Город «Обойти ямы становится проблемой»: жители Ярославской области бьют тревогу из-за разбитой дороги

«Обойти ямы становится проблемой»: жители Ярославской области бьют тревогу из-за разбитой дороги

Публикуем видео из Даниловского района

651
7 комментариев
Жители Даниловского района пожаловались на разбитую дорогу | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comЖители Даниловского района пожаловались на разбитую дорогу | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Жители Даниловского района пожаловались на разбитую дорогу

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

В Даниловском районе Ярославской области жители возмущены состоянием дороги Бедниково — Козлово, протяженностью 4,5 километра. По их словам, капитальный ремонт не проводился более десяти лет, а тяжелые лесовозы разбили покрытие до такой степени, что передвигаться стало опасно.

«Круглый год здесь живут местные жители от малышей до 90-летних ветеранов! По этой дороге ездит школьный автобус, продуктовые машины, скорая помощь. Такси туда ездить категорически отказывается. Страшно подумать, успеет ли скорая помощь приехать на вызов, не пробив колесо», — рассказала в беседе с 76.RU местная жительница Дарья Густова.

Она отметила, что жители не первый год направляют жалобы во все возможные инстанции, собирают подписи, пишут в СМИ, однако ситуация не меняется.

Ямы на дороге на каждом шагу

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

На днях в группе «Подслушано Ярославль» появился очередной пост с жалобой на разбитую дорогу. В комментариях под ним поступил ответ от Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области. Там заявили, что участок пока не включён в программу ремонта по национальному проекту.

«Информация, предоставленная вами, будет учтена и принята во внимание при планировании дальнейших работ. Однако на данный момент дорога Бедниково — Козлово — Починок не включена в программу ремонта на ближайший период. Транспортно-эксплуатационное состояние будет поддерживаться путем проведения необходимых работ по содержанию в имеющихся объемах», — сообщили в министерстве.

В Минтрансе также напомнили, что сообщения о проблемах с дорогами принимаются круглосуточно по телефону диспетчерской службы: +7 (4852) 90-92-50.

Пишите в комментариях, на какие ещё дороги местным властям необходимо обратить внимание и отремонтировать их!

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Дороги
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
wasp_68
1 час
Прям как в любим дорога .
Гость
1 час
Такие дороги по всей Ярославской области. Яма на яме. Дорога от трассы Данилов Пошехонье на Сондолово. Дорога от трассы Ярославль Большое Село на Миглино. Дорога от Миглино до Бойково.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Мнение
«Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление