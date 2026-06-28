«Там пусто»: ярославец объехал несколько заправок и рассказал, где найти бензин

Где найти бензин в Ярославле Источник: читатель 76.RU

Житель Ярославля вечером 28 июня объехал несколько городских заправок и рассказал, где можно найти бензин. Читатель 76.RU побывал на четырех АЗС в Красноперекопском и Фрунзенском районе города.

Первой станцией стала «ОПТИ» на Московском проспекте, 122А. Здесь бензина не оказалось.

«Там пусто, на табло цен нет. Машин у колонок, соответственно, тоже», — рассказал ярославец.

На этой АЗС топлива не нашлось Источник: читатель 76.RU

На заправке «Тебойл» на Московском проспекте в сторону выезда из города топливо нашлось. Правда, не все. Здесь автомобилисты могли заправиться 92-м бензином или дизельным топливом. Литр 92-го продают за 62 рубля 66 копеек, а дизель по 77 рублей 22 копейки за литр.

Здесь в наличии был 92-й бензин и дизельное топливо Источник: читатель 76.RU

На заправке «Газпромнефть» на Московском проспекте, 110 в наличии есть 92-й бензин, 95-й и дизельное топливо. Очередь из автомобилей в районе половины седьмого вечера была ощутимой.

«Зато здесь есть бензин и по нормальной цене. 95-й за 66 рублей 95 копеек, 92-й — за 63 рубля 44 копейки. Дизель продают по 77 рублей 58 копеек за литр», — рассказал читатель 76.RU.

Автомобилисты выстроились в очередь Источник: читатель 76.RU

Следующим местом, куда поехал ярославец, стала заправка «Роснефть» на проспекте Фрунзе, 1. Там все топливо было в наличии.

«Очередь была небольшая», — рассказал ярославец.

На этой АЗС бензин был в наличии Источник: читатель 76.RU

Ранее ярославцы показывали, что происходит с бензином на частных АЗС. В одном из поселков под Ярославлем жители заметили, что стоимость на топливо взлетела за сутки.

Эксперты говорят, что основная причина ситуации с очередями на заправках и нехваткой топлива на частных АЗС — повышенный спрос. Власти призывают людей не создавать ажиотаж, но многие все равно стараются делать запасы.

Экономист рассказывал, когда по его мнению ситуация нормализуется.