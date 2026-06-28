«Отвечать придется неизбежно»: в Ярославле вандалы испортили новый аттракцион в популярном парке

В Ярославле вандалы испортили новый аттракцион в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе, больше известном жителям города под названием «Очки». Хулиганы повредили катамараны, которые еще только готовили к запуску. Об этом рассказал мэр Артем Молчанов.
«Виновные в данном инциденте будут оперативно установлены и понесут заслуженное наказание в соответствии с законодательством. Каждый, кто решит испортить объекты благоустройства, должен понимать, что отвечать придется неизбежно», — заявил градоначальник у себя на странице во «Вконтакте».
Также он рассказал, что подобные инциденты обесценивают общий труд и бюджетные средства, которые были направлены на благоустройство.
В начале июня стало известно, что в Ярославле сломали фонтан-рояль на новой пешеходной улице. Тогда губернатор Михаил Евраев сообщал, что виновных найдут, и им не удастся уйти от ответственности.