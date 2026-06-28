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Город «Отвечать придется неизбежно»: в Ярославле вандалы испортили новый аттракцион в популярном парке

«Отвечать придется неизбежно»: в Ярославле вандалы испортили новый аттракцион в популярном парке

Развлечение еще только готовили к открытию

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Вандалы испортили катамараны в Ярославле | Источник: Артем Молчанов / Vk.comВандалы испортили катамараны в Ярославле | Источник: Артем Молчанов / Vk.com

Вандалы испортили катамараны в Ярославле

Источник:

Артем Молчанов / Vk.com

В Ярославле вандалы испортили новый аттракцион в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе, больше известном жителям города под названием «Очки». Хулиганы повредили катамараны, которые еще только готовили к запуску. Об этом рассказал мэр Артем Молчанов.

«Виновные в данном инциденте будут оперативно установлены и понесут заслуженное наказание в соответствии с законодательством. Каждый, кто решит испортить объекты благоустройства, должен понимать, что отвечать придется неизбежно», — заявил градоначальник у себя на странице во «Вконтакте».

Также он рассказал, что подобные инциденты обесценивают общий труд и бюджетные средства, которые были направлены на благоустройство.

В начале июня стало известно, что в Ярославле сломали фонтан-рояль на новой пешеходной улице. Тогда губернатор Михаил Евраев сообщал, что виновных найдут, и им не удастся уйти от ответственности.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Парк 30-летия Победы Аттракцион Катамаран Мэр Артем Молчанов
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Комментарии
14
Гость
1 час
обесценивают труд? кто дал право так говорить челу из власти, которая обесценивает труд людей. это лицемерие.
Гость
1 час
Вандалы, были и будут. Надо правоохранителям работать, а стенать по этому поводу.
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Гость
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