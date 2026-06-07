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Город «Это не просто порча имущества»: в Ярославле сломали фонтан-рояль на новой пешеходной улице — фото

«Это не просто порча имущества»: в Ярославле сломали фонтан-рояль на новой пешеходной улице — фото

В городе ищут вандалов, сделавших это

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Сломали клавишу фонтана-рояля в Ярославле | Источник: Михаил Евраев / MAXСломали клавишу фонтана-рояля в Ярославле | Источник: Михаил Евраев / MAX

Сломали клавишу фонтана-рояля в Ярославле

Источник:

Михаил Евраев / MAX

На только отремонтированной улице Максимова в Ярославле повредили фонтан-рояль. На арт-объекте вандалы сломали клавиши. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 7 июня 2026 года.

«Виновные обязательно будут найдены и понесут ответственность по закону. Уйти от нее не удастся», — отметил глава региона.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Мы вкладываем значительные средства в создание современных общественных пространств, благоустраиваем города и поселки, реализуем проекты по развитию пешеходных центров, чтобы жители и гости региона могли отдыхать в красивой и комфортной среде. И делаем это не для того, чтобы кто-то сознательно уничтожал результаты общего труда.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Напомним, обновление улицы Максимова — первый этап реконструкции центра Ярославля по проекту создания большого пешеходного квартала. Работы здесь начали в сентябре 2025 года, а весной 2026-го уже открыли ее для местных жителей и гостей города.

«Подобные действия — это не просто порча имущества. Это неуважение к жителям Ярославской области, которые хотят жить в чистом, современном и благоустроенном регионе. Каждый, кто решит испортить объекты благоустройства, должен понимать, что отвечать придется неизбежно», — добавил губернатор.

Ранее мы делали обзор благоустроенной улицы Максимова. Что получилось хорошо, а что — не очень — смотрите в видео по ссылке.

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Кристина Геворкян
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Комментарии
13
Гость
55 минут
Почему Евраев так же не поет про бракоделов которые парки в районах не доделали?
Гость
58 минут
Да это по-любому подростки сделали. Все из семьи, конечно, идет. Воспитание - жуть. Когда взрослые относятся пофигистически и не уважают никого и ничего, и дети такие же вырастают! Власти стараются для людей - а людям пофиг вообще(
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