«Это не просто порча имущества»: в Ярославле сломали фонтан-рояль на новой пешеходной улице — фото

Сломали клавишу фонтана-рояля в Ярославле Источник: Михаил Евраев / MAX

На только отремонтированной улице Максимова в Ярославле повредили фонтан-рояль. На арт-объекте вандалы сломали клавиши. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 7 июня 2026 года.

«Виновные обязательно будут найдены и понесут ответственность по закону. Уйти от нее не удастся», — отметил глава региона.

Мы вкладываем значительные средства в создание современных общественных пространств, благоустраиваем города и поселки, реализуем проекты по развитию пешеходных центров, чтобы жители и гости региона могли отдыхать в красивой и комфортной среде. И делаем это не для того, чтобы кто-то сознательно уничтожал результаты общего труда. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Напомним, обновление улицы Максимова — первый этап реконструкции центра Ярославля по проекту создания большого пешеходного квартала. Работы здесь начали в сентябре 2025 года, а весной 2026-го уже открыли ее для местных жителей и гостей города.

«Подобные действия — это не просто порча имущества. Это неуважение к жителям Ярославской области, которые хотят жить в чистом, современном и благоустроенном регионе. Каждый, кто решит испортить объекты благоустройства, должен понимать, что отвечать придется неизбежно», — добавил губернатор.