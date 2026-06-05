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В Ярославле появится новый детский сад на 250 малышей. Кто будет строить и где

Рассказываем, что известно о подрядчике

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В Ярославле заключен контракт на строительство нового детского сада | Источник: Городской квартал Тверицы / Vk.comВ Ярославле заключен контракт на строительство нового детского сада | Источник: Городской квартал Тверицы / Vk.com

В Ярославле заключен контракт на строительство нового детского сада

Источник:

Городской квартал Тверицы / Vk.com

В Ярославле определили подрядчика на строительство нового детского сада в микрорайоне № 9 Тверицы Заволжского района. Согласно данным портала «Госзакупки», стройкой займется известная в городе фирма «Капиталгруппстрой».

Контракт был заключен 26 мая. Цена: 424 миллиона рублей. Ярославская фирма была единственной среди претендентов.

«Срок исполнения контракта: 24 декабря 2028 года», — указано в документах.

Подрядчика обязали установить видеонаблюдение на площадке и обеспечить круглосуточный доступ к нему.

«Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту — 5 лет», — указано в контракте.

На строительство трехэтажного здания с неотапливаемым техническим подпольем дается 731 календарный день с даты заключения контракта.

Ранее появились эскизы нового детского сада | Источник: Городской квартал Тверицы / Vk.comРанее появились эскизы нового детского сада | Источник: Городской квартал Тверицы / Vk.com
Фасад планируют стилизовать цветными утятами | Источник: Городской квартал Тверицы / Vk.comФасад планируют стилизовать цветными утятами | Источник: Городской квартал Тверицы / Vk.com

Чем известен застройщик

Ранее компания возводила школы на Большой Федоровской на 500 учеников за 739 миллионов рублей и в поселке Заволжье на 350 учеников за 577 миллионов рублей. В её послужном списке также детский сад в Норском на 280 мест за 316 миллионов рублей.

Согласно данным сервиса «Контур. Фокус», «Капиталгруппстрой» владеет известный в городе строитель Андрей Сизов. Его фирма находится на Московском проспекте, 31 — рядом с недостроенным ЖК, из-за соседства с которым был скандал.

По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО «Капиталгруппстрой» за 2025 год заработало 2,8 миллиарда рублей, из них чистая прибыль составила 10,3 миллиона рублей.

Андрей Сизов также владеет строительной компанией «А-Капитал», в портфолио которой, к примеру, КЗЦ «Миллениум». На знаковом для города объекте компания занималась устройством монолитного железобетонного каркаса здания и ограждающих конструкций.

Не менее четырех лет Андрей Сизов является председателем некоммерческого партнерства «Ярославский Совет строителей». Вместе с ним в совете крупные ярославские застройщики, в том числе сын первого мэра Ярославля Виктора Волончунаса, депутат муниципалитета восьмого созыва, гендиректор АО «Горстройзаказчик» Дмитрий Волончунас.

Застройка в Тверицах будет идти по проекту комплексного развития территории. Строительством жилья занимается группа компаний «Гудград Недвижимость». Проект предусматривает возведение 59 жилых домов переменной этажности — от 8 до 12 этажей.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Детский сад Застройщик
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Комментарии
3
Гость
54 минуты
Как же они с Молчановым облизаваются, и даже не стесняются.
Гость
51 минута
Молчанов , полиграф обмануть можно, но нужен опыт
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Гость
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