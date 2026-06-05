«Верим и молимся»: ярославский вундеркинд, поступивший в вуз в 14, столкнулся со смертельной болезнью

Ярославский вундеркинд Илья Раевский победил тяжелое заболевание Источник: Алла Раевская

19-летний вундеркинд из Ярославля Илья Раевский известен на всю Россию. В 8 лет он учился уже в 5-м классе, а в 12 — окончил 9 классов с отличием.

Уже в 14 лет Илья поступил в университет на факультет искусственного интеллекта и открыл в Ярославле Детский научный центр, где сам преподавал. В 18 устроился работать в IT-компанию инженером по искусственному интеллекту.

На фоне стремительного развития и профессионального роста юношу настигла тяжелая болезнь, которая резко изменила привычный ход жизни. Илья пережил онкологию.

Мы поговорили с мамой Ильи — Аллой Раевской. Она рассказала 76.RU, как он сейчас чувствует себя и чем занимается.

Илья Раевский стал лауреатом президентского конкурса «Россия, устремленная в будущее». Получил медаль «Одаренный ребенок». Имя Ильи внесли в международную энциклопедию «Лучшие в образовании». Участвовал и вел популярные телевизионные шоу о науке на федеральных каналах.

Год борьбы

Сейчас Илья Раевский работает инженером по искусственному интеллекту в компании «Микрон Эй Ай» Источник: Алла Раевская

История последних месяцев для семьи Раевских стала чередой тяжелых испытаний, в которых научные достижения сына неожиданно переплелись с борьбой за жизнь. Страшный диагноз смогли поставить только в ноябре 2025 года.

Илья прошел длительное лечение и более полугода провел в больнице. Семья называет этот период самым сложным в их жизни. Но даже в это время ярославец не оставлял научную работу.

«Целый год страшных, тяжелых испытаний завершен. Наступила долгожданная ремиссия. Верим и молимся, что Илья восстановится и группу инвалидности снимут совсем», — поделилась мама ученого.

Летом 2026 года Илья оканчивает бакалавриат и готовится к поступлению в магистратуру Источник: Алла Раевская

«В больнице, когда стало легче, он сдал на отлично последнюю сессию 4-го курса университета, до высшего образования осталась только защита дипломного проекта. Сын продумывал новые идеи для развития компании, в которой работает», — отмечает мама Ильи.

Работа в крупной компании

Работа во время борьбы с болезнью стала для Ильи опорой. По словам Аллы Раевской, поддержку ему оказывали коллеги и ярославская компания «Микрон Эй Ай», где он трудится с февраля 2025 года инженером по искусственному интеллекту.

«Перед болезнью, в прошлом году (в 2025-м. — Прим. ред.), программа Ильи была аккредитована комиссией Минцифры, и в этом году Илья продолжит этот путь, добиваясь резидентства своей компании в „Сколково“, как и мечтал, когда был ребенком», — поделилась мама ученого.

Фото Ильи Раевского в детстве Источник: Илья Раевский / ok.ru

Напомним, в 2016 году 8-летний Илья задал вопрос Владимиру Путину во время прямой линии с президентом — как раз про «Сколково».

«Я вундеркинд. Учусь уже в пятом классе, а решаю задачи по физике для 8–9-х классов. Говорю на английском языке и создаю роботов. Почему таких, как я, не отправляют в „Сириус“ и „Артек“ из-за возраста? Когда вырасту, это будет уже неинтересно», — спросил тогда маленький Илья.

Президент согласился со школьником.

«Это говорит о том, что те, кто это организовывал, не были вундеркиндами», — ответил Владимир Путин.

Получает высшее образование

Сейчас Илья постепенно возвращается к привычному ритму. Впереди — важный этап: в декабре защита диплома в университете «Синергия» по направлению «искусственный интеллект и большие данные». А затем по планам — поступление в магистратуру.

С каждым днем Илья восстанавливается и принесет еще много пользы родной ярославской земле. Алла Раевская мама ярославского вундеркинда Ильи Раевского