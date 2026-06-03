Обработают от грибка: в Ярославле отремонтируют фасад популярного Дворца культуры

В Ярославле отремонтируют фасад ДК «Нефтяник» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ищут подрядчика, который займется капитальным ремонтом фасада Дворца культуры «Нефтяник» в Красноперекопском районе. Заплатить за работы готовы максимум 7,2 млн рублей.

Указано, что ДК «Нефтяник» будут приводить в порядок с даты подписания договора и по 30 августа 2026 года включительно.

«При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, технических регламентов, строительных и санитарных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативно-правовых актов», — говорится в проекте договора.

В документации сказано, что подрядчик должен будет отбить старую штукатурку и очистить стены, обработав их антигрибковым раствором. Трещины замажут цементом, кирпичную кладку отремонтируют, поврежденные кирпичи заменят. Стены усилят стальными стяжками.

После того, как стены будут укреплены, рабочие займутся отделкой фасада. В том числе их покраской.