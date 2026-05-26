Новые тротуары и чугунный фонарь под старину: в Ярославской области благоустроят парк на Стрелке

В Ярославской области создадут ландшафтный парк на Стрелке

В Ярославской области нашли подрядчика, который будет заниматься первым этапом благоустройства ландшафтного парка «Рыбинская гавань» на месте слияния рек Волги и Черемухи в Рыбинске. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок».

Название компании, которая будет выполнять работы, не указано, так как контракт пока не заключен. Но уточняется, что на торги, прошедшие 22 мая, заявился всего один участник.

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка соответствует требованиям», — уточняется в документах закупки.

За работы подрядчику заплатят 120,2 миллиона рублей. За эти деньги нужно будет выложить тротуарную плитку, устроить лестницы, проложить инженерные коммуникации, устроить освещение на верхнем и нижнем ярусе рыбинской Стрелки, установить видеонаблюдение и ограждения. В смете указано, что на территории поставят чугунный фонарь под старину со стилизованной опорой.

«Срок выполнения работ: 120 календарных дней с даты заключения контракта, в соответствии с графиком производства работ», — говорится в проекте контракта.

На работы будет дейтвовать гарантия:

основание дорожной одежды — 6 лет;

пешеходная дорожка (плиточное покрытие, покрытие из гранитного отсева) — 6 лет;

водопровод — 6 лет;

бытовая канализация — 6 лет;

уличное освещение — 5 лет;

бортовые камни — 3 года;

лестницы — 6 лет;

видеонаблюдение — 5 лет;

ремонт колодцев — 6 лет;

ограждения — 6 лет;

на приживаемость посаженных растений (газоны) — 36 месяцев.

«В случае гибели посаженных растений (либо потери декоративности) в течение гарантийного срока подрядчик возмещает ущерб в полном объеме», — говорится в документации.

Указано, что вышеперечисленное — это первый этап работ. Судя по всему, власти объявят новую закупку для поиска подрядчика, который будет проводить второй этап.

В 2025-м город Рыбинск победил в конкурсе Минстроя «Малые города и поселения». Из федерального бюджета городу выделили на благоустройство больше 100 миллионов рублей.

Ранее глава Рыбинска Дмитрий Рудаков рассказывал, что помимо парка на Стрелке обновить планируют и набережную в Северном. Ее хотят продлить от Дворца спорта «Полет» до Дворца культуры «Вымпел».