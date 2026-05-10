«Портал в травмпункт»: ярославцы пожаловались на опасную яму у городской поликлиники

Ярославцы пожаловались на огромную дыру посреди дороги Источник: Жесть Ярославль / vk.com

Жители Заволжского района пожаловались на огромную страшную дыру посреди дороги. Яма находится на улице Здоровья, 10Ж, рядом с поликлиникой № 3.

Ярославцы опубликовали фото в одном из городских пабликов. Автор поста возмутилась, что опасная дыра никак не помечена.

«Даже не огорожено!» — написала владелица снимка.

«Это на " Резинотехнике ". А между тем наш район ничем не хуже остальных районов города!» — заметила ярославна Мария.

«На улице с таким названием последнее здоровье оставишь», — возмутился ярославец Александр.

«На улице Здоровья, у больницы… Асфальтик, не болей!» — разрядил атмосферу один из комментаторов.

«Портал открывается прямо в травмпункт», — считает ярославна Татьяна.

«Там уже дыра около 120 сантиметров… Всё провалилось», — написала в комментариях 6 мая Юлия.

Асфальт вот-вот рухнет Источник: Жесть Ярославль / vk.com

Что говорят власти

На запрос 76.RU в мэрии города ответили, что дыры в Заволжском районе можно больше не бояться.

«Провал устранен силами АО " Ярославльводоканала " 7 мая. Яма огорожена, асфальтировка запланирована в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе.

Ранее мы публиковали список дорог Ярославля, где планируют заделать ямы. По словам мэрии, финансирование на 2026–2027 годы составит 110 миллионов рублей.