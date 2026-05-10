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Город «Портал в травмпункт»: ярославцы пожаловались на опасную яму у городской поликлиники

«Портал в травмпункт»: ярославцы пожаловались на опасную яму у городской поликлиники

Публикуем ответ мэрии

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Ярославцы пожаловались на огромную дыру посреди дороги | Источник: Жесть Ярославль / vk.comЯрославцы пожаловались на огромную дыру посреди дороги | Источник: Жесть Ярославль / vk.com

Ярославцы пожаловались на огромную дыру посреди дороги

Источник:

Жесть Ярославль / vk.com

Жители Заволжского района пожаловались на огромную страшную дыру посреди дороги. Яма находится на улице Здоровья, 10Ж, рядом с поликлиникой № 3.

Ярославцы опубликовали фото в одном из городских пабликов. Автор поста возмутилась, что опасная дыра никак не помечена.

«Даже не огорожено!» — написала владелица снимка.

«Это на "Резинотехнике". А между тем наш район ничем не хуже остальных районов города!» — заметила ярославна Мария.

«На улице с таким названием последнее здоровье оставишь», — возмутился ярославец Александр.

«На улице Здоровья, у больницы… Асфальтик, не болей!» — разрядил атмосферу один из комментаторов.

«Портал открывается прямо в травмпункт», — считает ярославна Татьяна.

«Там уже дыра около 120 сантиметров… Всё провалилось», — написала в комментариях 6 мая Юлия.

Асфальт вот-вот рухнет | Источник: Жесть Ярославль / vk.comАсфальт вот-вот рухнет | Источник: Жесть Ярославль / vk.com

Асфальт вот-вот рухнет

Источник:

Жесть Ярославль / vk.com

Что говорят власти

На запрос 76.RU в мэрии города ответили, что дыры в Заволжском районе можно больше не бояться.

«Провал устранен силами АО "Ярославльводоканала" 7 мая. Яма огорожена, асфальтировка запланирована в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе.

Ранее мы публиковали список дорог Ярославля, где планируют заделать ямы. По словам мэрии, финансирование на 2026–2027 годы составит 110 миллионов рублей.

Столкнулись с проблемой в городе? Напишите в редакцию 76@shkulev.ru. С нами можно связаться через группу во «Вконтакте» или написать в Telegram. Оперативно следить за новостями Ярославля и области можно в канале 76.RU в MAX.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Дыра в асфальте Мэрия
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Комментарии
11
Гость
11 мая, 04:34
Евраев где дороги. Вали из ярославской области
Гость
10 мая, 23:48
А в Карачихе,что делается вообще кошмар,бедные арачи и больные.В 2025 сделали капитальный ремонт крыши и что,она потекла,залила все кабинеты,полы,из отремонтированного кабинета пришлось переселится в не отремонтированный.Кто то будет отвечать за такие ремонты Вообщем бардак полный
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Гость
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