«Портал в травмпункт»: ярославцы пожаловались на опасную яму у городской поликлиники

Жители Заволжского района пожаловались на огромную страшную дыру посреди дороги. Яма находится на улице Здоровья, 10Ж, рядом с поликлиникой № 3.
Ярославцы опубликовали фото в одном из городских пабликов. Автор поста возмутилась, что опасная дыра никак не помечена.
«Даже не огорожено!» — написала владелица снимка.
«Это на
«На улице с таким названием последнее здоровье оставишь», — возмутился ярославец Александр.
«На улице Здоровья, у больницы… Асфальтик, не болей!» — разрядил атмосферу один из комментаторов.
«Портал открывается прямо в травмпункт», — считает ярославна Татьяна.
«Там уже дыра около 120 сантиметров… Всё провалилось», — написала в комментариях 6 мая Юлия.
Что говорят власти
На запрос 76.RU в мэрии города ответили, что дыры в Заволжском районе можно больше не бояться.
«Провал устранен силами АО
Ранее мы публиковали список дорог Ярославля, где планируют заделать ямы. По словам мэрии, финансирование на 2026–2027 годы составит 110 миллионов рублей.
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