«Выдержит не каждый»: честные истории ярославских поисковиков о раскопках останков солдат ВОВ

Поисковики рассказали о сложностях работы в полях Источник: Отряд «Высота-76» / Vk.com

Великая Отечественная война забрала миллионы жизней солдат и мирных граждан. Однако не все имена участников тех событий были названы. В лесах и на бывших полях сражений до сих пор находят останки военных.

Этим занимаются специальные отряды, в том числе команда единомышленников «Высота-76». К 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне рассказываем историю поисковиков Владимира и Людмилы Барановых из Ярославля, которые возвращают домой павших воинов.

Этот текст написала участница конкурса «Медиавесна» для «Демидовской Студвесны», членом жюри которого много лет является главный редактор 76.RU Анна Елкина.

Первый медальон

Идея о создании «Высоты-76» пришла Владимиру Баранову после первой экспедиции в 2007 году.

— Мы с друзьями участвовали в «Вахте Памяти», проводимой новгородскими поисковиками на территории «Демянского котла» (район Старой Руссы, Новгородская область). Первая «Вахта», первые поднятые бойцы, первый медальон. Это стало толчком к созданию своего отряда, — рассказал командир «Высоты-76» Владимир Баранов.

Всего в России насчитывается больше тысячи поисковых отрядов.

Юридически организация появилась в 2013 году. За 13 лет к отряду присоединились добровольцы от 9 до 74 лет, в том числе супруга Владимира — Людмила.

— Свой путь в роли поисковика я начала еще в 2004 году в родном Сыктывкаре. После окончания вуза преподавала в колледже и привлекала своих студентов к экспедициям. Говорят, война рушит семьи, отнимает близких. Но меня она свела с будущим мужем. Он был из ярославского отряда. Вскоре я переехала. С тех пор мы стали развивать «Высоту-76». В поисковой деятельности я уже 22 года, — рассказала Людмила.

Людмила и Владимир познакомились в экспедиции Источник: Владимир Баранов

Каждая экспедиция — шанс вернуть героя домой

Отряд регулярно отправляется в экспедиции. В начале года руководители представляют Министерству обороны России план, в котором указано, где и когда будут проводиться раскопки.

По словам Владимира, каждый выезд непредсказуем. Нет закономерности, сколько солдат удастся найти. Это случаи везения. Иногда отряд возвращается с пустыми руками или находит доборы (отдельные конечности), а порой поднимает от 10 до 50 человек.

— Одна из самых тяжелых экспедиций была в деревне Вдицко в Новгородской области. В военное время там проживало много семей и был расположен госпиталь. В результате мы раскопали ямы на 30 и 50 человек. Тяжело было видеть останки детей и беременных женщин. Тот день я вспоминаю до сих пор, — поделилась Людмила.

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На том выезде был найден фрагмент от подошвы туфельки. Экспертиза показала, что она принадлежала 6-летнему ребенку из многодетной семьи. Эта обувь передавалась из поколения в поколение.

— Были и забавные случаи. Однажды мы с отрядом поднимали танкистов. Я раскапываю яму и вижу, как на меня снизу смотрит человеческий глаз. Я все бросила, кричала так, что все в округе слышали. Оказалось, это был протез погибшего солдата. Мои студенты долго вспоминали этот случай и пели «Эти глаза напротив», — вспоминает Людмила.

Во время одной из экспедиций была найдена туфелька ребенка Источник: Отряд «Высота-76» / Vk.com

Весной 2025 года на территории деревни Демяхи отряды добровольцев, в том числе «Высота-76», смогли поднять 102 бойца. В настоящее время — с 18 апреля по 10 мая — команда снова отправилась в Тверскую область, чтобы повторить прошлогодний успех. Летом члены отряда проведут раскопки в Карелии.

Не каждый выдержит

Распорядок в экспедициях строгий: подъем в 7 утра и многочасовой труд в лесах и полях. Группа обычно состоит из 15–20 человек, в 2025 году с участием кадетов численность достигла 30. Ряды добровольцев пополняются, но не так часто.

— Наша деятельность никак не оплачивается. Ездим на машинах за свой счет. Молодежь путает нас с туристами и думает, что поиском заниматься легко. Но далеко не каждый выдержит условия, в которых мы работаем, — рассказал командир отряда Владимир.

Жить приходится в непростых условиях Источник: Ярославская региональная общественная организация «Поисковый отряд „Высота-76“» / высота76.рф

За год к команде прибавляется один-два человека. Сначала осваивают теорию, а практикуются уже в лесу. Опытные поисковики видят, как меняется молодежь. По их мнению, ребята становятся менее самостоятельными: не умеют обращаться с топором, разводить костер и готовить в полевых условиях.

— Одна из наших новобранцев как-то дежурила на кухне. Настя сварила чудесный суп. Только оказалось, она вовсе не умела готовить. Звонила маме из одного региона в другой. Из-за роуминга родители потом шутили, что рецепт стоил 300 рублей, — поделилась Людмила Баранова.

В отряде состоит около 30 человек Источник: Отряд «Высота-76» / Vk.com

Развитие и поддержка в регионе

Команда занимается не только поиском захоронений, но и организацией различных мероприятий. При поддержке Фонда президентских грантов, Министерства по молодежной политике и Министерства социальных коммуникаций и научно-технического развития Ярославской области удалось провести городской смотр-конкурс «Синенький скромный платочек», проекты «Последний эшелон» и «Живые истории войны», выездные выставки «Музей на колесах», конкурс исследовательских работ «Народы разные — победа одна!»

— Нас также поддерживают молодежные центры, компании. Предоставляют площадки, оборудование. Мы с командой нередко выигрываем гранты. Например, на полученные средства удалось открыть поисково-выставочный центр. Там показываем привезенное из экспедиций личное обмундирование, медальоны, найденные часы, зеркала, фляжки и другие вещи, — рассказал Владимир Баранов.

Отряд регулярно посещает школы, проводит экскурсии и квесты, рассказывая о своей деятельности и событиях ВОВ.

«Не мы их ищем, они находят нас»

Организация «Высота-76» каждый год возвращает бойцов на родину и пытается установить связь с близкими.

В 2025 году в районе Тверской области был обнаружен солдат Красной армии Леонид Балутин. Благодаря медальону удалось найти его двоюродную внучку Татьяну Швецову. Женщина со слезами на глазах радовалась этому событию. 3 декабря, в День неизвестного солдата, ей вручили медальон и личные вещи деда.

Отряд сперва нашел останки бойца, а после установил его родственницу — двоюродную внучку Источник: Отряд «Высота-76» / Vk.com

Медальон и личные вещи деда ей передали в День неизвестного солдата Источник: Отряд «Высота-76» / Vk.com

В 2025 году нашли и похоронили бойца Михаила Власова. Отряду удалось выйти на связь с его дочерью — 93-летней Людмилой Михайловной. Женщина дрожащим голосом сказала: «Я и не представляла себе, что доживу до этого момента». Команда до сих пор поддерживает с ней общение.

— Я искренне уверена, что не мы их ищем, а они находят нас. Часто были случаи, когда на поле проходили сто человек и никто ничего не замечал. А прошла наша девчонка и зацепила одного, а за ним раскопали еще 12 бойцов. Особенно ценно, когда по приезде находишь родственников и плачешь вместе с ними, — рассказала Людмила.