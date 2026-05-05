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Город Платные парковки Стало известно, сколько Ярославль заработал на платных парковках

Стало известно, сколько Ярославль заработал на платных парковках

Об этом говорится в отчете за первый квартал 2026 года

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Платные парковки в Ярославле работают четыре месяца&nbsp;— с декабря 2025 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПлатные парковки в Ярославле работают четыре месяца&nbsp;— с декабря 2025 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Платные парковки в Ярославле работают четыре месяца — с декабря 2025 года

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В мэрии опубликовали отчет об исполнении бюджета Ярославля за первый квартал 2026 года. Всего с начала года в городской бюджет поступило 2 млрд 965 млн 974 тысячи рублей.

Заметной статьей дохода стали поступления от платных парковок. Так, за четыре месяца с начала года бюджет Ярославля получил по этому пункту 3 млн 15 тысяч рублей, что составляет около 16% от годового плана.

«Утверждено в бюджете на 2026 год — 18 млн 800 тысяч рублей», — столько город планирует получить от парковок до конца года.

Напомним, платные парковки начали работать в Ярославле в конце декабря 2025 года. В то же время они появились еще в четырех городах области — Переславле-Залесском, Угличе, Рыбинске и Ростове Великом. Уже в январе 2026 года региональные власти сообщили, что за первые недели их функционирования в области удалось получить 13,5 миллиона рублей.

Кстати, с апреля 2026 года парковка в центре Ярославля стала бесплатной в ночное время — с 22:00 до 08:00. Исключение составляют праздничные дни, а также ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Всё о платных парковках в Ярославской области публикуем в специальном сюжете.

А вы пользовались платными парковками?

Да
Нет, у меня нет машины
Не разобрался(-ась) как оплачивать парковку
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Комментарии
50
Гость
16 июля, 00:36
Город старый, полуразвалина.
Гость
8 мая, 19:44
Кто-то платит? Лень номер снять или закрыть ?)
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Гость
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