Стало известно, сколько Ярославль заработал на платных парковках

Платные парковки в Ярославле работают четыре месяца — с декабря 2025 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В мэрии опубликовали отчет об исполнении бюджета Ярославля за первый квартал 2026 года. Всего с начала года в городской бюджет поступило 2 млрд 965 млн 974 тысячи рублей.

Заметной статьей дохода стали поступления от платных парковок. Так, за четыре месяца с начала года бюджет Ярославля получил по этому пункту 3 млн 15 тысяч рублей, что составляет около 16% от годового плана.

«Утверждено в бюджете на 2026 год — 18 млн 800 тысяч рублей», — столько город планирует получить от парковок до конца года.

Напомним, платные парковки начали работать в Ярославле в конце декабря 2025 года. В то же время они появились еще в четырех городах области — Переславле-Залесском, Угличе, Рыбинске и Ростове Великом. Уже в январе 2026 года региональные власти сообщили, что за первые недели их функционирования в области удалось получить 13,5 миллиона рублей.

Кстати, с апреля 2026 года парковка в центре Ярославля стала бесплатной в ночное время — с 22:00 до 08:00. Исключение составляют праздничные дни, а также ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Всё о платных парковках в Ярославской области публикуем в специальном сюжете.