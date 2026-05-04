«Ничего не насторожило»: жители Ярославля пошли в суд, чтобы отменить высотную застройку у манежа

Ярославцы написали коллективный иск, чтобы отменить высотную застройку Источник: читатель 76.RU

Жители Ленинского района Ярославля подали коллективный иск в суд об оспаривании ненормативного правового акта. Речь идет о постановлении мэрии, которое разрешает высотную застройку у легкоатлетического манежа на улице Чкалова, 20б. Жители хотят добиться того, чтобы документ признали недействующим и незаконным.

По их мнению, голоса за изменение условно разрешенного вида использования земельного участка были получены с нарушениями.

«В общественных обсуждениях приняли участие и жители дома № 13 по улице Радищева, их голоса были квалифицированы как голоса участников обсуждений, хотя участок, на котором расположен дом № 13, не является смежным с искомым участком. То же самое касается жилого дома № 22 по улице Чкалова — голоса его жителей также были квалифицированы как голоса участников обсуждений, хотя участок не является смежным», — говорится в исковом заявлении.

Также в документе перечислены и другие нарушения, которые, по мнению жильцов, были допущены при проведении общественных обсуждений. Активисты считают, что некоторые из проголосовавших за изменение условно разрешенного вида использования земельного участка и вовсе не были в курсе, для чего ставят подпись в документе.

«После собрания в марте мы пошли в КУМИ и выяснили, какие именно квартиры трёх домов голосовали якобы за стройку, и спрашивали этих людей, действительно ли они голосовали „за“. И они все сказали, что к ним, действительно, приходили в мае прошлого года некие молодые люди, но голосовать предлагали против стройки. И все, кто подписался, поверили, и, не читая заявление, подписались. Потому что уже были такие обходы, и их ничего не насторожило», — рассказал местный житель.

Мэру внесли представление

Также жители обратились в прокуратуру Ярославской области. В ответе ведомства сказано, что сообщения жильцов о возможной подделке результатов голосования будут проверены в полиции.

«В орган полиции направлена информация в порядке статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — говорится в ответе прокуратуры.

Статья 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ — «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении», статья 145 — «Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении».

Правоохранители рассказали, что в апреле 2026 года мэру Ярославля Артему Молчанову было внесено обобщенное представление, в котором указано, что КУМИ отправило сообщения о проведении общественных обсуждений с нарушением установленного законом срока.

«Кроме того, общие границы со спорным земельным участком имеет многоквартирный дом № 13 на улице Чкалова, однако организатором общественных обсуждений уведомления правообладателям по указанному адресу не направлялись», — говорится в ответе ведомства.

Истцами по делу выступают 58 человек. Ответчик один — мэрия Ярославля. Первое заседание пройдет утром 8 мая.

Скандал из-за возможной высотной застройки на Пятерке начался в январе 2026 года. Мэр Артем Молчанов подписал постановление, разрешающее возведение многоэтажки на улице Чкалова, 20б. Это участок расположен впритык к легкоатлетическому манежу. Теперь над спорткомплексом может нависнуть 18-этажный дом, чем оказались недовольны жители соседних хрущевок. Они боятся, что во время возведения высотки пострадают их дома, о чем они открыто говорят.