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Город Подробности «Ничего не насторожило»: жители Ярославля пошли в суд, чтобы отменить высотную застройку у манежа

«Ничего не насторожило»: жители Ярославля пошли в суд, чтобы отменить высотную застройку у манежа

Рядом с легкоатлетическим комплексом могут возвести многоэтажку

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Ярославцы написали коллективный иск, чтобы отменить высотную застройку | Источник: читатель 76.RUЯрославцы написали коллективный иск, чтобы отменить высотную застройку | Источник: читатель 76.RU

Ярославцы написали коллективный иск, чтобы отменить высотную застройку

Источник:

читатель 76.RU

Жители Ленинского района Ярославля подали коллективный иск в суд об оспаривании ненормативного правового акта. Речь идет о постановлении мэрии, которое разрешает высотную застройку у легкоатлетического манежа на улице Чкалова, 20б. Жители хотят добиться того, чтобы документ признали недействующим и незаконным.

По их мнению, голоса за изменение условно разрешенного вида использования земельного участка были получены с нарушениями.

«В общественных обсуждениях приняли участие и жители дома № 13 по улице Радищева, их голоса были квалифицированы как голоса участников обсуждений, хотя участок, на котором расположен дом № 13, не является смежным с искомым участком. То же самое касается жилого дома № 22 по улице Чкалова — голоса его жителей также были квалифицированы как голоса участников обсуждений, хотя участок не является смежным», — говорится в исковом заявлении.

Также в документе перечислены и другие нарушения, которые, по мнению жильцов, были допущены при проведении общественных обсуждений. Активисты считают, что некоторые из проголосовавших за изменение условно разрешенного вида использования земельного участка и вовсе не были в курсе, для чего ставят подпись в документе.

«После собрания в марте мы пошли в КУМИ и выяснили, какие именно квартиры трёх домов голосовали якобы за стройку, и спрашивали этих людей, действительно ли они голосовали „за“. И они все сказали, что к ним, действительно, приходили в мае прошлого года некие молодые люди, но голосовать предлагали против стройки. И все, кто подписался, поверили, и, не читая заявление, подписались. Потому что уже были такие обходы, и их ничего не насторожило», — рассказал местный житель.

Мэру внесли представление

Также жители обратились в прокуратуру Ярославской области. В ответе ведомства сказано, что сообщения жильцов о возможной подделке результатов голосования будут проверены в полиции.

«В орган полиции направлена информация в порядке статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — говорится в ответе прокуратуры.

Статья 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ — «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении», статья 145 — «Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении».

Правоохранители рассказали, что в апреле 2026 года мэру Ярославля Артему Молчанову было внесено обобщенное представление, в котором указано, что КУМИ отправило сообщения о проведении общественных обсуждений с нарушением установленного законом срока.

«Кроме того, общие границы со спорным земельным участком имеет многоквартирный дом № 13 на улице Чкалова, однако организатором общественных обсуждений уведомления правообладателям по указанному адресу не направлялись», — говорится в ответе ведомства.

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Истцами по делу выступают 58 человек. Ответчик один — мэрия Ярославля. Первое заседание пройдет утром 8 мая.

Скандал из-за возможной высотной застройки на Пятерке начался в январе 2026 года. Мэр Артем Молчанов подписал постановление, разрешающее возведение многоэтажки на улице Чкалова, 20б. Это участок расположен впритык к легкоатлетическому манежу. Теперь над спорткомплексом может нависнуть 18-этажный дом, чем оказались недовольны жители соседних хрущевок. Они боятся, что во время возведения высотки пострадают их дома, о чем они открыто говорят.

В марте жители соседних домов встретились с властями, чтобы высказать свои мнения по поводу случившегося. Но собрание превратилось в настоящий бедлам из-за накала эмоций.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Застройка Высотка Легкоатлетический манеж Суд Иск
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Комментарии
38
Гость
5 мая, 09:20
Да провальная затея, в лучшем случае на лет пять отсрочки строительства получат, ну или этажность снизят, но все равно построят, только нервы и здоровье никто вам не вернет. Вот на набережной ведь все равно гостиницу разрешили строить.
Гость
5 мая, 07:01
Молодцы, но наш суд идёт по стопам сочинского.
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Гость
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