Экс-мэр Ярославля рассказал, что его удивило на свободе после 12,5 лет в колонии

Политик отсидел весь срок Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

Бывший мэр Ярославля 58-летний Евгений Урлашов находится на свободе всего четыре месяца. Последние 12,5 лет своей жизни он провел в колонии по делу о взятке и покушении на взятку, вину в которой так и не признал. За это время мир изменился, и политику было, чему удивиться.

«Технически мир изменился. Сейчас все с такими коробочками (показывает на телефон — Прим.ред.). В метро заходишь, все сидят в „айфонах“. Меня даже в какой-то момент испугало, что это слишком удобный инструмент для каких-то атак. Я вижу зависимость от них, это меня удивило. Сейчас хотят отключить Telegram, нужны VPN, и люди расстроены, недовольны, мир рушится. И так много всего запрещают», — рассказал 76.RU Евгений Урлашов.

Люди стали бояться телефонных звонков. Может, это связано с мошенничеством. Звонишь кому-то, а человек боится. Потом узнает, разговаривает. Евгений Урлашов Экс-мэр Ярославля о том, что удивляет после колонии

После выхода на свободу из колонии в Твери, экс-мэр переехал жить в Москву, хотя квартира в Ярославле у него ещё осталась. Теперь он сравнивает столицу с родным городом.

Ранее в интервью 76.RU Евгений Урлашов озвучивал свою версию, за что его посадили. Уголовное дело возбудили после того, как директор компании «Радострой» Сергей Шмелев написал заявление в СК. Он утверждал, что мэр и его команда вымогали у подрядчика «Радострой» деньги. Компания выигрывала аукционы на обслуживание дорог, а мэрия регулярно предъявляла к «Радострою» публичные претензии. В отношении Сергея Шмелева как руководителя компании возбуждали уголовное дело о мошенничестве, требуя вернуть 22 млн рублей в бюджет. Но дело в 2020 году прекратили из-за истечения сроков давности. Шмелев избрался в областную Думу Ярославской области, пробыв депутатом с 2013 по 2018 годы.

«Приятно поразило то, что в Москве дворы насыщены жизнью. В одном есть большой ледовый корт, и он же может быть футбольной и баскетбольной площадками. Есть места для выгула собак, удачно расположены мусорные контейнеры. Видно хозяйскую руку. И в части культуры, и в части транспорта».

Правда, экс-мэру в столице чуть не прилетело снежной глыбой.

Сейчас экс-мэр живет в Москве Источник: Светлана Ефимова

«Негативно поразило, как убирали снег зимой. Работают в основном иностранцы из средней Азии. Убирают так, что запросто могут попасть по голове весьма увесистой ледышкой. Я гулял с собакой, не поверите, ледышка упала между собакой и мной. Это 1,5-2 метра длины поводка. Ледышка, наверное, с одну треть футбольного мяча — рухнула с крыши высотки. Упала бы на собаку, было бы плохо. Упала бы на меня — тоже», — рассказал Урлашов.