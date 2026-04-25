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Город Экс-мэр Ярославля рассказал, что его удивило на свободе после 12,5 лет в колонии

Экс-мэр Ярославля рассказал, что его удивило на свободе после 12,5 лет в колонии

Евгений Урлашов переехал жить в Москву, но часто посещает родной город

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Политик отсидел весь срок | Источник: Полина Авдошина / Городские порталы Политик отсидел весь срок | Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

Политик отсидел весь срок

Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

Бывший мэр Ярославля 58-летний Евгений Урлашов находится на свободе всего четыре месяца. Последние 12,5 лет своей жизни он провел в колонии по делу о взятке и покушении на взятку, вину в которой так и не признал. За это время мир изменился, и политику было, чему удивиться.

«Технически мир изменился. Сейчас все с такими коробочками (показывает на телефон — Прим.ред.). В метро заходишь, все сидят в „айфонах“. Меня даже в какой-то момент испугало, что это слишком удобный инструмент для каких-то атак. Я вижу зависимость от них, это меня удивило. Сейчас хотят отключить Telegram, нужны VPN, и люди расстроены, недовольны, мир рушится. И так много всего запрещают», — рассказал 76.RU Евгений Урлашов.

<p>Евгений Урлашов</p><p>Евгений Урлашов</p>

Люди стали бояться телефонных звонков. Может, это связано с мошенничеством. Звонишь кому-то, а человек боится. Потом узнает, разговаривает.

Евгений Урлашов

Экс-мэр Ярославля о том, что удивляет после колонии

После выхода на свободу из колонии в Твери, экс-мэр переехал жить в Москву, хотя квартира в Ярославле у него ещё осталась. Теперь он сравнивает столицу с родным городом.

Ранее в интервью 76.RU Евгений Урлашов озвучивал свою версию, за что его посадили.

Уголовное дело возбудили после того, как директор компании «Радострой» Сергей Шмелев написал заявление в СК. Он утверждал, что мэр и его команда вымогали у подрядчика «Радострой» деньги. Компания выигрывала аукционы на обслуживание дорог, а мэрия регулярно предъявляла к «Радострою» публичные претензии.

В отношении Сергея Шмелева как руководителя компании возбуждали уголовное дело о мошенничестве, требуя вернуть 22 млн рублей в бюджет. Но дело в 2020 году прекратили из-за истечения сроков давности.

Шмелев избрался в областную Думу Ярославской области, пробыв депутатом с 2013 по 2018 годы.

«Приятно поразило то, что в Москве дворы насыщены жизнью. В одном есть большой ледовый корт, и он же может быть футбольной и баскетбольной площадками. Есть места для выгула собак, удачно расположены мусорные контейнеры. Видно хозяйскую руку. И в части культуры, и в части транспорта».

Правда, экс-мэру в столице чуть не прилетело снежной глыбой.

Сейчас экс-мэр живет в Москве | Источник: Светлана ЕфимоваСейчас экс-мэр живет в Москве | Источник: Светлана Ефимова

Сейчас экс-мэр живет в Москве

Источник:

Светлана Ефимова

«Негативно поразило, как убирали снег зимой. Работают в основном иностранцы из средней Азии. Убирают так, что запросто могут попасть по голове весьма увесистой ледышкой. Я гулял с собакой, не поверите, ледышка упала между собакой и мной. Это 1,5-2 метра длины поводка. Ледышка, наверное, с одну треть футбольного мяча — рухнула с крыши высотки. Упала бы на собаку, было бы плохо. Упала бы на меня — тоже», — рассказал Урлашов.

В большом интервью сайту 76.RU бывший мэр рассказал, какие трудности испытывает на свободе, и чем планирует заняться.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Евгений Урлашов Экс-мэр Мэр
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Комментарии
16
Гость
26 апреля, 14:48
Возможно и так
Гость
26 апреля, 13:45
Достаем вилки и снимаем лапшу с ушей. Диета - наше всё.
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Гость
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