В Ярославле потратят больше 29 млн рублей на благоустройство парка. Что там сделают

В Ярославле потратят 29 млн на благоустройство парка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ищут подрядчика для благоустройства парка Судостроителей. На работу по второму этапу «Планировка земельного участка. Конструктивные решения» готовы потратить максимум 29,3 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте «Госзакупок».

Указано, что подрядчик должен будет провести работы в течение 152 календарных дней с даты заключения контракта.

Судя по документации, работы разбиты на пять этапов. В первую очередь проведут подготовительные и земляные работы, затем устройство тротуара из бетонной плитки и устройство шаговой дорожки. Затем рабочие оборудуют покрытие из гранитного отсева, зальют асфальтом беговую дорожку и установят бордюры. После этого на бетонную стенку установят деревянный настил. Также подрядчик должен будет выровнять грунт и посеять газон. В списке работ прописано и устройство рулонного газона и посадка растений.

В последнюю очередь будут оборудованы лестничные сходы, навесы. Также планируется провести берегоукрепление.

«Подрядчик и любые привлекаемые субподрядчики, выполняющие работы на объекте, должны обладать предусмотренными законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ», — говорится в проекте контракта.

Заявки будут принимать до 7 мая. Сам аукцион по выбору подрядчика проведут 13 мая.

Жители Ярославля жаловались на состояние парка Судостроителей после того, как там начали выполнять работы по благоустройству. Работы с 2024 года выполняла скандальная компания «Ярдорремстрой». Прокуратура после проверки нашла нарушения.

В апреле 2025 года прокуратора внесла представление мэру Артему Молчанову после срывов сроков благоустройства городских парков. В июле 2025 года было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при благоустройстве парка. По данным прокуратуры Ярославской области, речь шла об ущербе бюджету в размере более 14 миллионов рублей.

Мы рассказывали, как компания «Ярдорремстрой», провалившая работы по благоустройству, зарабатывала на разрухе в Ярославле.