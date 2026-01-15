Названа новая средняя зарплата ярославцев. Сравниваем данные с реальностью

Власти озвучили размер средней зарплаты в Ярославской области Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области увеличился размер средней ежемесячной зарплаты. По данным Ярославльстата с января по октябрь 2025 года, этот показатель составил 71 498 рублей. Об этом сообщил руководитель администрации губернатора Дмитрий Аминов 14 января 2026 года.

«По данному показателю наш регион занял девятое место в Центральном федеральном округе и 49-е место в Российской Федерации», — отметил вице-губернатор Ярославской области.

По его словам, также выросла реальная зарплата: по итогам десяти месяцев 2025 года она составила 104,4% к уровню аналогичного периода 2024-го. Это означает, что ярославцы в среднем могли купить на свою зарплату примерно на 4% больше товаров и услуг, чем годом ранее.

Средняя зарплата в Ярославской области за период с января по октябрь 2025 года составила 71 498 рублей Источник: Министерство экономического развития Ярославской области

Напомним, 13 января 2026 года губернатор Михаил Евраев встретился с президентом России Владимиром Путиным. Глава региона отчитался о динамике развития региона и отметил, что рост зарплат в Ярославской области опережает инфляцию.

«По уровню инфляции и росту заработных плат мы находимся вблизи среднероссийских значений, при этом рост зарплат в регионе в два раза опережает инфляцию. Это позволило за несколько лет снизить уровень бедности с 8,7 до 6,7%», — ранее сообщил губернатор Михаил Евраев.