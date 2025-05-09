Сколько стоит отправить ребенка в лагерь в Ярославской области? Обзор путевок

Стала известна цена путевок в детские лагеря в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Лето уже не за горами. Одним из проверенных вариантов детского отдыха во время каникул ежегодно становятся летние лагеря.

В Ярославской области есть много вариантов, куда можно отправить ребенка отдохнуть. Мы собрали для вас обзор цен на путевки в летние лагеря в Ярославской области.

1 Детский центр «Орленок» Адрес: Переславль, улица Свободы, 40. Расписание смен: первая смена — с 6 по 19 июня;

вторая смена — с 24 июня по 7 июля;

третья смена — с 12 по 25 июля;

четвертая смена — с 30 июля по 12 августа;

пятая смена — с 15 по 28 август. Стоимость смены: 23 тысячи 200 рублей. Кроме того, предлагаются смены в Международном Детском Компьютерном Центре: первая смена — с 4 по 21 июня;

вторая смена — с 25 июня по 12 июля;

третья смена — с 16 июля по 2 августа;

четвертая смена — с 6 по 23 августа. Стоимость смены: 55 тысяч рублей.











2 Центр «Орленок» в Борисоглебском Адрес: поселок Борисоглебский, улица Боровая, дом 2. Расписание смен: первая смена — с 16 июня по 6 июля;

вторая смена — с 9 по 29 июля;

третья смена — с 1 по 21 августа. Стоимость одного дня пребывания — 913,76 рубля для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Коммерческая стоимость пребывания ребенка на смену в 21 день — 1570 рублей за день.











3 Детский оздоровительный центр «Борок» Адрес: деревня Селище в Борисоглебском районе области. Расписание смен: первая смена — с 10 по 23 июня;

вторая смена — с 25 июня по 8 июля;

третья смена — с 10 по 23 июля;

четвертая смена — с 25 июля по 7 августа. Стоимость одного дня пребывания — 913,72 рубля для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Коммерческая стоимость путевки — 1500 рублей в сутки.











4 ДООЦ «Соть» Адрес: деревня Ерденево в Даниловском районе. Расписание смен: первая смена — с 16 по 29 июня;

вторая смена — с 2 по 15 июля;

третья смена — с 18 по 31 июля;

четвертая смена — с 3 по 16 августа. Стоимость одного дня пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации — 913,72 рубля Коммерческая стоимость путевки — 1135 рублей в день.











5 ДОЛ имени Г. С. Титова в Мышкинском районе Адрес: село Охотино Мышкинского района. Расписание смен: первая смена — с 4 по 17 июня;

вторая смена — с 19 июня по 2 июля;

третья смена — с 8 июля по 21 июля;

четвертая смена — с 23 июля по 5 августа;

пятая смена — с 7 августа по 20 августа. Стоимость: 2143 рублей в день (полная стоимость путевки 30000 рублей, продолжительность смены — 14 дней).











6 Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» (ООО «ДОЛ „Орлёнок“) Адрес: Мышкинский район, деревня Коровино. первая смена — с 1 по 21 июня;

вторая смена — с 23 июня по 13 июля;

третья смена — с 15 июля по 4 августа;

четвертая смена — с 6 августа по 19 августа. Стоимость: 1833 рублей в день (1 смена), 1928 рублей (2-4 смена).











7 Загородный оздоровительный комплекс «Березка» (ООО «ЗОК „Березка“) Адрес: Ярославская область, Некрасовский район, станция Тощиха. Расписание смен: первая cмена — с 1 по 14 июня;

вторая смена — с 16 по 29 июня;

третья смена — с 1 по 14 июля;

четвертая смена — с 16 по 29 июня;

пятая смена — с 1 по 14 августа;

шестая смена — с 16 по 29 августа; Стоимость: 2072-2786 рублей в день.











8 Лечебно-оздоровительный комплекс «Сахареж» Адрес: Ярославская область, Некрасовский район, станция «Сахареж». первая смена — с 2 по 22 июня;

вторая смена — с 25 июня по 15 июля;

третья смена — с 18 июля по 7 августа;

четвертая смена — 9 по 29 августа. Стоимость: 2199 рублей в день (лето для сотрудников ОАО «РЖД»), 2217 рублей в день (лето для организаций и физлиц).











9 «Эдельвейс» / МБУ ДО Центр «Эдельвейс», ЗОЛ «Солнышко» Адрес: Пошехонье, улица Строителей, 14. первая смена — с 1 по 14 июня;

вторая смена — с 18 по 1 июля;

третья смена — с 5 по 25 июля;

четвертая смена — с 29 июля по 18 августа;

пятая смена — с 15 августа по 28 августа. Стоимость: 914 рублей в день.











10 Центр военно-патриотического воспитания молоджи «Авангард» Адрес: Семибратово, улица Красноборская, 3 Расписание смен: первая смена — с 20 по 29 июня (спортивно-оздоровительный);

вторая смена — с 1 по 10 июля (социально-педагогический);

третья смена — с 1 по 9 июля (технический);

четвертая смена — с 25 июля по 14 августа. Стоимость: средняя стоимость 1 дня пребывания коммерческой путевки — 1700 рублей.











11 Оздоровительный центр «Высоковский бор», ООО «ОЦ „ВыБор“» Адрес: Рыбинский район, деревня Дегтярицы, 101. Расписание смен: с 1 по 14 июня;

с 1 по 21 июня;

с 24 июня по 7 июля;

с 24 июня по 14 июля;

с 17 по 30 июля;

с 17 июля по 6 августа;

с 9 по 22 августа;

с 9 по 29 августа. Для детей находящихся в ТЖС стоимость 1 дня пребывания 1134 рублей. Летние смены: 7-ми местное размещение 1810 руб/сутки (38000 руб. на 21 день/1893 руб.сутки (26500 руб. на 14 дней);

2-х местное размещение 2095 руб/сутки (44000 руб. на 21 день)/2143 руб.сутки (30000 руб. на 14 дней);

4-х местное размещение 1952 руб./сутки (41000 на 21 день)/2000 руб.сутки (28000 руб. на 14 дней). По оздоровительным путевкам: 7-ми местное размещение 1952 руб/сутки (41000 руб. на 21 день)/2035 руб./сутки (28500 руб. на 14 дней);

4-х местное размещение 2095 руб/сутки (44000 руб. на 21 день)/2143 руб./сутки (30000 руб. на 14 дней);

2-х местное размещение 2238 руб/сутки (47000 руб. на 21 день)/2285 руб./сутки (32000 руб. на 14 дней).











12 Детский оздоровительный лагерь имени А. Матросова Адрес: Рыбинский район, Михайловский сельский округ, вблизи села Михайловское, земельный участок 70. первая смена — с 1 по 21 июня;

вторая смена — с 24 по 14 июля;

третья смена — с 17 июля по 6 августа;

четвертая смена — с 7 по 27 августа. Стоимость: 914 рублей стоимость 1 дня пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 1628- 2048 рублей — коммерческая стоимость 1 дня пребывания на основании. Стоимость путевки на 1,2,3,4 смены — от 34200-43000 рублей.











13 Детский оздоровительный лагерь "Полянка" Адрес: Рыбинский район, Вараксино, 105 первая смена — с 2 по 15 июня;

вторая смена — с 18 июня по 1 июля;

третья смена — с 4 по 17 июля;

четвертая смена — с 20 июля по 2 августа;

пятая смена — с 5 по 18 августа; Стоимость одного дня составляет 914 рублей для для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 1771- 2214 рублей. — коммерческая стоимость 1 дня пребывания. Стоимость путевки на 1,2,3,4,5 смены — от 24800-31000 рублей.











14 Детский оздоровительный лагерь имени Ю. А. Гагарина Адрес: Рыбинский район, Покровский сельский округ, в районе поселка Кстово, 102. Расписание смен: первая смена — с 1 по 14 июня;

вторая смена — с 16 по 29 июня;

третья смена — с 1 по 14 июля;

четвертая смена — с 16 по 29 июля;

пятая смена — с 1 по 14 августа;

шестая смена — с 16 по 29 августа. Стоимость 1 дня пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составляет 914 рублей. 1771- 2214 рублей. — коммерческая стоимость 1 дня пребывания. Стоимость путевки на 1,2,3,4,5,6 смены — от 24800-31000 рублей.











15 Детский оздоровительный центр «Юность» Адрес: Угличский район, Московское шоссе, 3 км. Расписание смен: первая смена — с 7 по 27 июня;

вторая смена — с 2 по 22 июля;

третья смена — с 26 июля по — 8 августа. Для детей находящихся в трудной жизненной ситуации стоимость 1 дня пребывания 913,62 рубля, стоимость путевки 21 день — 19186 рубля, 14 дней — 12792 рубля. Коммерческая стоимость путевки: на 21 день — 23000 рублей, на 14 дней — 15300 рублей.











16 Детский санаторий «Искра» Адрес: Ярославский район, Карабихский сельский округ, в районе деревни Черелисино. Расписание: первая смена — с 6 по 19 июня;

вторая смена — с 24 июня по 7 июля;

третья смена — с 9 по 22 июля;

четвертая смена — с 24 июля по 6 августа;

пятая смена — с 8 по 21 августа. Стоимость: Для детей находящихся в ТЖС стоимость 1 дня пребывания 913,71 рублей, коммерческая стоимость — 1750 — 1850 рублей/день.











17 Детский оздоровительный лагерь «Молодая гвардия» Адрес: Ярославская область, Ярославский район, поселок Михайловский Расписание смен: первая смена — с 2 по 15 июня;

вторая смена — с 17 по 30 июня;

третья смена — с 2 по 15 июля;

четвертая смена — с 17 по 30 июля;

пятая смена — с 1 по 14 августа;

шестая смена — с 16 по 29 августа. Стоимость путевок: 1 смена — стоимость 1 дня пребывания 1993 руб. (стоимость путевки (14 дней) — 27900 руб.);

2 смена — стоимость 1 дня пребывания 2493 руб. (стоимость путевки (14 дней) — 34900 руб.);

3 смена — стоимость 1 дня пребывания 2493 руб. (стоимость путевки (14 дней) — 34900 руб.);

4 смена — стоимость 1 дня пребывания 2493 руб. (стоимость путевки (14 дней) — 34900 руб.);

5 смена- стоимость 1 дня пребывания 2136 руб. (стоимость путевки (14 дней) — 29900 руб.);

6 смена- стоимость 1 дня пребывания 2136 руб. (стоимость путевки (14 дней) — 29900 руб.).











18 Детский оздоровительный центр «Иволга» Адрес: Ярославский муниципальный район, Кузнечихинское сельское поселение, деревня Нестерово, ул. Яблоневая, 60/1. первая смена — с 2 по 11 июня;

вторая смена — с 17 по 30 июня;

третья смена — с 5 по 18 июля;

четвертая смена — с 23 июля по 5 августа. Стоимость 1 дня пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 840 рублей, стоимость путевки 14 дней — 25 400 рублей, стоимость 1 дня пребывания для детей — 1814 рублей.











19 Детский оздоровительно-образовательный центр имени А. Матросова» Адрес: Ярославский район, деревня Заборное, улица Набережная, 25. Расписание смен: первая смена — с 1 по 14 июня;

вторая смена — с 16 по 29 июня;

третья смена — с 1 по 14 июля;

третья смена — с 16 по 29 июля;

четвертая смена — с 1 по 14 августа;

пятая смена — с 16 по 29 август. Для детей находящихся в трудной жизненной ситуации стоимость 1 дня пребывания 913 рублей, 2000 рублей. — коммерческая стоимость 1 дня пребывания. Льготная стоимость 1500 рублей.











20 «Санаторно-лесная школа имени В. И. Шарова» Адрес: Ярославский район, поселок Красный Бор, 38а. Расписание смен: первая смена — с 1 по 14 июня;

вторая смена — с 17 по 30 июня. Стоимость бюджетной путевки — 15887 рублей (стоимость 1-го дня — 1135 рублей). Стоимость коммерческой путевки — 32000 рублей (стоимость 1-го дня — 2286 рублей).









