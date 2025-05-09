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Семья Обзор Сколько стоит отправить ребенка в лагерь в Ярославской области? Обзор путевок

Сколько стоит отправить ребенка в лагерь в Ярославской области? Обзор путевок

До лета рукой подать

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Стала известна цена путевок в детские лагеря в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСтала известна цена путевок в детские лагеря в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Стала известна цена путевок в детские лагеря в Ярославской области

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Лето уже не за горами. Одним из проверенных вариантов детского отдыха во время каникул ежегодно становятся летние лагеря.

В Ярославской области есть много вариантов, куда можно отправить ребенка отдохнуть. Мы собрали для вас обзор цен на путевки в летние лагеря в Ярославской области.

  1. Детский центр «Орленок»
  2. Центр «Орленок» в Борисоглебском
  3. Детский оздоровительный центр «Борок»
  4. ДООЦ «Соть»
  5. ДОЛ имени Г. С. Титова в Мышкинском районе
  6. Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» (ООО «ДОЛ „Орлёнок“)
  7. Загородный оздоровительный комплекс «Березка» (ООО «ЗОК „Березка“)
  8. Лечебно-оздоровительный комплекс «Сахареж» 
  9. «Эдельвейс» / МБУ ДО Центр «Эдельвейс», ЗОЛ «Солнышко»
  10. Центр военно-патриотического воспитания молоджи «Авангард»
  11. Оздоровительный центр «Высоковский бор», ООО «ОЦ „ВыБор“»
  12. Детский оздоровительный лагерь имени А. Матросова
  13. Детский оздоровительный лагерь "Полянка"
  14. Детский оздоровительный лагерь имени Ю. А. Гагарина
  15. Детский оздоровительный центр «Юность»
  16. Детский санаторий «Искра»
  17. Детский оздоровительный лагерь «Молодая гвардия»
  18. Детский оздоровительный центр «Иволга»
  19. Детский оздоровительно-образовательный центр имени А. Матросова»
  20. «Санаторно-лесная школа имени В. И. Шарова»
1

Детский центр «Орленок»

Адрес: Переславль, улица Свободы, 40.

Расписание смен:

  • первая смена — с 6 по 19 июня;

  • вторая смена — с 24 июня по 7 июля;

  • третья смена — с 12 по 25 июля;

  • четвертая смена — с 30 июля по 12 августа;

  • пятая смена — с 15 по 28 август.

Стоимость смены: 23 тысячи 200 рублей.

Кроме того, предлагаются смены в Международном Детском Компьютерном Центре:

  • первая смена — с 4 по 21 июня;

  • вторая смена — с 25 июня по 12 июля;

  • третья смена — с 16 июля по 2 августа;

  • четвертая смена — с 6 по 23 августа.

Стоимость смены: 55 тысяч рублей.

2

Центр «Орленок» в Борисоглебском

Адрес: поселок Борисоглебский, улица Боровая, дом 2.

Расписание смен:

  • первая смена — с 16 июня по 6 июля;

  • вторая смена — с 9 по 29 июля;

  • третья смена — с 1 по 21 августа.

Стоимость одного дня пребывания — 913,76 рубля для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Коммерческая стоимость пребывания ребенка на смену в 21 день — 1570 рублей за день.

3

Детский оздоровительный центр «Борок»

Адрес: деревня Селище в Борисоглебском районе области.

Расписание смен:

  • первая смена — с 10 по 23 июня;

  • вторая смена — с 25 июня по 8 июля;

  • третья смена — с 10 по 23 июля;

  • четвертая смена — с 25 июля по 7 августа.

Стоимость одного дня пребывания — 913,72 рубля для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Коммерческая стоимость путевки — 1500 рублей в сутки.

4

ДООЦ «Соть»

Адрес: деревня Ерденево в Даниловском районе.

Расписание смен:

  • первая смена — с 16 по 29 июня;

  • вторая смена — с 2 по 15 июля;

  • третья смена — с 18 по 31 июля;

  • четвертая смена — с 3 по 16 августа.

Стоимость одного дня пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации — 913,72 рубля Коммерческая стоимость путевки — 1135 рублей в день.

5

ДОЛ имени Г. С. Титова в Мышкинском районе

Адрес: село Охотино Мышкинского района.

Расписание смен:

  • первая смена — с 4 по 17 июня;

  • вторая смена — с 19 июня по 2 июля;

  • третья смена — с 8 июля по 21 июля;

  • четвертая смена — с 23 июля по 5 августа;

  • пятая смена — с 7 августа по 20 августа.

Стоимость: 2143 рублей в день (полная стоимость путевки 30000 рублей, продолжительность смены — 14 дней).

6

Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» (ООО «ДОЛ „Орлёнок“)

Адрес: Мышкинский район, деревня Коровино.

  • первая смена — с 1 по 21 июня;

  • вторая смена — с 23 июня по 13 июля;

  • третья смена — с 15 июля по 4 августа;

  • четвертая смена — с 6 августа по 19 августа.

Стоимость: 1833 рублей в день (1 смена), 1928 рублей (2-4 смена).

7

Загородный оздоровительный комплекс «Березка» (ООО «ЗОК „Березка“)

Адрес: Ярославская область, Некрасовский район, станция Тощиха.

Расписание смен:

  • первая cмена — с 1 по 14 июня;

  • вторая смена — с 16 по 29 июня;

  • третья смена — с 1 по 14 июля;

  • четвертая смена — с 16 по 29 июня;

  • пятая смена — с 1 по 14 августа;

  • шестая смена — с 16 по 29 августа;

Стоимость: 2072-2786 рублей в день.

8

Лечебно-оздоровительный комплекс «Сахареж» 

Адрес: Ярославская область, Некрасовский район, станция «Сахареж».

  • первая смена — с 2 по 22 июня;

  • вторая смена — с 25 июня по 15 июля;

  • третья смена — с 18 июля по 7 августа;

  • четвертая смена — 9 по 29 августа.

Стоимость: 2199 рублей в день (лето для сотрудников ОАО «РЖД»), 2217 рублей в день (лето для организаций и физлиц).

9

«Эдельвейс» / МБУ ДО Центр «Эдельвейс», ЗОЛ «Солнышко»

Адрес: Пошехонье, улица Строителей, 14.

  • первая смена — с 1 по 14 июня;

  • вторая смена — с 18 по 1 июля;

  • третья смена — с 5 по 25 июля;

  • четвертая смена — с 29 июля по 18 августа;

  • пятая смена — с 15 августа по 28 августа.

Стоимость: 914 рублей в день.

10

Центр военно-патриотического воспитания молоджи «Авангард»

Адрес: Семибратово, улица Красноборская, 3

Расписание смен:

  • первая смена — с 20 по 29 июня (спортивно-оздоровительный);

  • вторая смена — с 1 по 10 июля (социально-педагогический);

  • третья смена — с 1 по 9 июля (технический);

  • четвертая смена — с 25 июля по 14 августа.

Стоимость: средняя стоимость 1 дня пребывания коммерческой путевки — 1700 рублей.

11

Оздоровительный центр «Высоковский бор», ООО «ОЦ „ВыБор“»

Адрес: Рыбинский район, деревня Дегтярицы, 101.

Расписание смен:

  • с 1 по 14 июня;

  • с 1 по 21 июня;

  • с 24 июня по 7 июля;

  • с 24 июня по 14 июля;

  • с 17 по 30 июля;

  • с 17 июля по 6 августа;

  • с 9 по 22 августа;

  • с 9 по 29 августа.

Для детей находящихся в ТЖС стоимость 1 дня пребывания 1134 рублей.

Летние смены:

  • 7-ми местное размещение 1810 руб/сутки (38000 руб. на 21 день/1893 руб.сутки (26500 руб. на 14 дней);

  • 2-х местное размещение 2095 руб/сутки (44000 руб. на 21 день)/2143 руб.сутки (30000 руб. на 14 дней);

  • 4-х местное размещение 1952 руб./сутки (41000 на 21 день)/2000 руб.сутки (28000 руб. на 14 дней).

По оздоровительным путевкам:

  • 7-ми местное размещение 1952 руб/сутки (41000 руб. на 21 день)/2035 руб./сутки (28500 руб. на 14 дней);

  • 4-х местное размещение 2095 руб/сутки (44000 руб. на 21 день)/2143 руб./сутки (30000 руб. на 14 дней);

  • 2-х местное размещение 2238 руб/сутки (47000 руб. на 21 день)/2285 руб./сутки (32000 руб. на 14 дней).

12

Детский оздоровительный лагерь имени А. Матросова

Адрес: Рыбинский район, Михайловский сельский округ, вблизи села Михайловское, земельный участок 70.

  • первая смена — с 1 по 21 июня;

  • вторая смена — с 24 по 14 июля;

  • третья смена — с 17 июля по 6 августа;

  • четвертая смена — с 7 по 27 августа.

Стоимость: 914 рублей стоимость 1 дня пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 1628- 2048 рублей — коммерческая стоимость 1 дня пребывания на основании.

Стоимость путевки на 1,2,3,4 смены — от 34200-43000 рублей.

13

Детский оздоровительный лагерь "Полянка"

Адрес: Рыбинский район, Вараксино, 105

  • первая смена — с 2 по 15 июня;

  • вторая смена — с 18 июня по 1 июля;

  • третья смена — с 4 по 17 июля;

  • четвертая смена — с 20 июля по 2 августа;

  • пятая смена — с 5 по 18 августа;

Стоимость одного дня составляет 914 рублей для для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 1771- 2214 рублей. — коммерческая стоимость 1 дня пребывания.

Стоимость путевки на 1,2,3,4,5 смены — от 24800-31000 рублей.

14

Детский оздоровительный лагерь имени Ю. А. Гагарина

Адрес: Рыбинский район, Покровский сельский округ, в районе поселка Кстово, 102.

Расписание смен:

  • первая смена — с 1 по 14 июня;

  • вторая смена — с 16 по 29 июня;

  • третья смена — с 1 по 14 июля;

  • четвертая смена — с 16 по 29 июля;

  • пятая смена — с 1 по 14 августа;

  • шестая смена — с 16 по 29 августа.

Стоимость 1 дня пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составляет 914 рублей. 1771- 2214 рублей. — коммерческая стоимость 1 дня пребывания.

Стоимость путевки на 1,2,3,4,5,6 смены — от 24800-31000 рублей.

15

Детский оздоровительный центр «Юность»

Адрес: Угличский район, Московское шоссе, 3 км.

Расписание смен:

  • первая смена — с 7 по 27 июня;

  • вторая смена — с 2 по 22 июля;

  • третья смена — с 26 июля по — 8 августа.

Для детей находящихся в трудной жизненной ситуации стоимость 1 дня пребывания 913,62 рубля, стоимость путевки 21 день — 19186 рубля, 14 дней — 12792 рубля. Коммерческая стоимость путевки: на 21 день — 23000 рублей, на 14 дней — 15300 рублей.

16

Детский санаторий «Искра»

Адрес: Ярославский район, Карабихский сельский округ, в районе деревни Черелисино.

Расписание:

  • первая смена — с 6 по 19 июня;

  • вторая смена — с 24 июня по 7 июля;

  • третья смена — с 9 по 22 июля;

  • четвертая смена — с 24 июля по 6 августа;

  • пятая смена — с 8 по 21 августа.

Стоимость: Для детей находящихся в ТЖС стоимость 1 дня пребывания 913,71 рублей, коммерческая стоимость — 1750 — 1850 рублей/день.

17

Детский оздоровительный лагерь «Молодая гвардия»

Адрес: Ярославская область, Ярославский район, поселок Михайловский

Расписание смен:

  • первая смена — с 2 по 15 июня;

  • вторая смена — с 17 по 30 июня;

  • третья смена — с 2 по 15 июля;

  • четвертая смена — с 17 по 30 июля;

  • пятая смена — с 1 по 14 августа;

  • шестая смена — с 16 по 29 августа.

Стоимость путевок:

  • 1 смена — стоимость 1 дня пребывания 1993 руб. (стоимость путевки (14 дней) — 27900 руб.);

  • 2 смена — стоимость 1 дня пребывания 2493 руб. (стоимость путевки (14 дней) — 34900 руб.);

  • 3 смена — стоимость 1 дня пребывания 2493 руб. (стоимость путевки (14 дней) — 34900 руб.);

  • 4 смена — стоимость 1 дня пребывания 2493 руб. (стоимость путевки (14 дней) — 34900 руб.);

  • 5 смена- стоимость 1 дня пребывания 2136 руб. (стоимость путевки (14 дней) — 29900 руб.);

  • 6 смена- стоимость 1 дня пребывания 2136 руб. (стоимость путевки (14 дней) — 29900 руб.).

18

Детский оздоровительный центр «Иволга»

Адрес: Ярославский муниципальный район, Кузнечихинское сельское поселение, деревня Нестерово, ул. Яблоневая, 60/1.

  • первая смена — с 2 по 11 июня;

  • вторая смена — с 17 по 30 июня;

  • третья смена — с 5 по 18 июля;

  • четвертая смена — с 23 июля по 5 августа.

Стоимость 1 дня пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 840 рублей, стоимость путевки 14 дней — 25 400 рублей, стоимость 1 дня пребывания для детей — 1814 рублей.

19

Детский оздоровительно-образовательный центр имени А. Матросова»

Адрес: Ярославский район, деревня Заборное, улица Набережная, 25.

Расписание смен:

  • первая смена — с 1 по 14 июня;

  • вторая смена — с 16 по 29 июня;

  • третья смена — с 1 по 14 июля;

  • третья смена — с 16 по 29 июля;

  • четвертая смена — с 1 по 14 августа;

  • пятая смена — с 16 по 29 август.

Для детей находящихся в трудной жизненной ситуации стоимость 1 дня пребывания 913 рублей, 2000 рублей. — коммерческая стоимость 1 дня пребывания. Льготная стоимость 1500 рублей.

20

«Санаторно-лесная школа имени В. И. Шарова»

Адрес: Ярославский район, поселок Красный Бор, 38а.

Расписание смен:

  • первая смена — с 1 по 14 июня;

  • вторая смена — с 17 по 30 июня.

Стоимость бюджетной путевки — 15887 рублей (стоимость 1-го дня — 1135 рублей). Стоимость коммерческой путевки — 32000 рублей (стоимость 1-го дня — 2286 рублей).

Нынешние лагеря сильно отличаются от пионерских. Черно-белые кадры из прошлого обладают особой атмосферой, сразу вспоминаются утренние линейки под звуки горна, запах соснового леса, дискотеки и посиделки у костра. Предлагаем вам окунуться в прошлое и прочитать воспоминания бывших пионеров.

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