Сколько стоит отправить ребенка в лагерь в Ярославской области? Обзор путевок

Лето уже не за горами. Одним из проверенных вариантов детского отдыха во время каникул ежегодно становятся летние лагеря.
В Ярославской области есть много вариантов, куда можно отправить ребенка отдохнуть. Мы собрали для вас обзор цен на путевки в летние лагеря в Ярославской области.
- Детский центр «Орленок»
- Центр «Орленок» в Борисоглебском
- Детский оздоровительный центр «Борок»
- ДООЦ «Соть»
- ДОЛ имени Г. С. Титова в Мышкинском районе
- Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» (ООО «ДОЛ „Орлёнок“)
- Загородный оздоровительный комплекс «Березка» (ООО «ЗОК „Березка“)
- Лечебно-оздоровительный комплекс «Сахареж»
- «Эдельвейс» / МБУ ДО Центр «Эдельвейс», ЗОЛ «Солнышко»
- Центр военно-патриотического воспитания молоджи «Авангард»
- Оздоровительный центр «Высоковский бор», ООО «ОЦ „ВыБор“»
- Детский оздоровительный лагерь имени А. Матросова
- Детский оздоровительный лагерь "Полянка"
- Детский оздоровительный лагерь имени Ю. А. Гагарина
- Детский оздоровительный центр «Юность»
- Детский санаторий «Искра»
- Детский оздоровительный лагерь «Молодая гвардия»
- Детский оздоровительный центр «Иволга»
- Детский оздоровительно-образовательный центр имени А. Матросова»
- «Санаторно-лесная школа имени В. И. Шарова»
Детский центр «Орленок»
Адрес: Переславль, улица Свободы, 40.
Расписание смен:
первая смена — с 6 по 19 июня;
вторая смена — с 24 июня по 7 июля;
третья смена — с 12 по 25 июля;
четвертая смена — с 30 июля по 12 августа;
пятая смена — с 15 по 28 август.
Стоимость смены: 23 тысячи 200 рублей.
Кроме того, предлагаются смены в Международном Детском Компьютерном Центре:
первая смена — с 4 по 21 июня;
вторая смена — с 25 июня по 12 июля;
третья смена — с 16 июля по 2 августа;
четвертая смена — с 6 по 23 августа.
Стоимость смены: 55 тысяч рублей.
Центр «Орленок» в Борисоглебском
Адрес: поселок Борисоглебский, улица Боровая, дом 2.
Расписание смен:
первая смена — с 16 июня по 6 июля;
вторая смена — с 9 по 29 июля;
третья смена — с 1 по 21 августа.
Стоимость одного дня пребывания — 913,76 рубля для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Коммерческая стоимость пребывания ребенка на смену в 21 день — 1570 рублей за день.
Детский оздоровительный центр «Борок»
Адрес: деревня Селище в Борисоглебском районе области.
Расписание смен:
первая смена — с 10 по 23 июня;
вторая смена — с 25 июня по 8 июля;
третья смена — с 10 по 23 июля;
четвертая смена — с 25 июля по 7 августа.
Стоимость одного дня пребывания — 913,72 рубля для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Коммерческая стоимость путевки — 1500 рублей в сутки.
ДООЦ «Соть»
Адрес: деревня Ерденево в Даниловском районе.
Расписание смен:
первая смена — с 16 по 29 июня;
вторая смена — с 2 по 15 июля;
третья смена — с 18 по 31 июля;
четвертая смена — с 3 по 16 августа.
Стоимость одного дня пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации — 913,72 рубля Коммерческая стоимость путевки — 1135 рублей в день.
ДОЛ имени Г. С. Титова в Мышкинском районе
Адрес: село Охотино Мышкинского района.
Расписание смен:
первая смена — с 4 по 17 июня;
вторая смена — с 19 июня по 2 июля;
третья смена — с 8 июля по 21 июля;
четвертая смена — с 23 июля по 5 августа;
пятая смена — с 7 августа по 20 августа.
Стоимость: 2143 рублей в день (полная стоимость путевки 30000 рублей, продолжительность смены — 14 дней).
Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» (ООО «ДОЛ „Орлёнок“)
Адрес: Мышкинский район, деревня Коровино.
первая смена — с 1 по 21 июня;
вторая смена — с 23 июня по 13 июля;
третья смена — с 15 июля по 4 августа;
четвертая смена — с 6 августа по 19 августа.
Стоимость: 1833 рублей в день (1 смена), 1928 рублей (2-4 смена).
Загородный оздоровительный комплекс «Березка» (ООО «ЗОК „Березка“)
Адрес: Ярославская область, Некрасовский район, станция Тощиха.
Расписание смен:
первая cмена — с 1 по 14 июня;
вторая смена — с 16 по 29 июня;
третья смена — с 1 по 14 июля;
четвертая смена — с 16 по 29 июня;
пятая смена — с 1 по 14 августа;
шестая смена — с 16 по 29 августа;
Стоимость: 2072-2786 рублей в день.
Лечебно-оздоровительный комплекс «Сахареж»
Адрес: Ярославская область, Некрасовский район, станция «Сахареж».
первая смена — с 2 по 22 июня;
вторая смена — с 25 июня по 15 июля;
третья смена — с 18 июля по 7 августа;
четвертая смена — 9 по 29 августа.
Стоимость: 2199 рублей в день (лето для сотрудников ОАО «РЖД»), 2217 рублей в день (лето для организаций и физлиц).
«Эдельвейс» / МБУ ДО Центр «Эдельвейс», ЗОЛ «Солнышко»
Адрес: Пошехонье, улица Строителей, 14.
первая смена — с 1 по 14 июня;
вторая смена — с 18 по 1 июля;
третья смена — с 5 по 25 июля;
четвертая смена — с 29 июля по 18 августа;
пятая смена — с 15 августа по 28 августа.
Стоимость: 914 рублей в день.
Центр военно-патриотического воспитания молоджи «Авангард»
Адрес: Семибратово, улица Красноборская, 3
Расписание смен:
первая смена — с 20 по 29 июня (спортивно-оздоровительный);
вторая смена — с 1 по 10 июля (социально-педагогический);
третья смена — с 1 по 9 июля (технический);
четвертая смена — с 25 июля по 14 августа.
Стоимость: средняя стоимость 1 дня пребывания коммерческой путевки — 1700 рублей.
Оздоровительный центр «Высоковский бор», ООО «ОЦ „ВыБор“»
Адрес: Рыбинский район, деревня Дегтярицы, 101.
Расписание смен:
с 1 по 14 июня;
с 1 по 21 июня;
с 24 июня по 7 июля;
с 24 июня по 14 июля;
с 17 по 30 июля;
с 17 июля по 6 августа;
с 9 по 22 августа;
с 9 по 29 августа.
Для детей находящихся в ТЖС стоимость 1 дня пребывания 1134 рублей.
Летние смены:
7-ми местное размещение 1810 руб/сутки (38000 руб. на 21 день/1893 руб.сутки (26500 руб. на 14 дней);
2-х местное размещение 2095 руб/сутки (44000 руб. на 21 день)/2143 руб.сутки (30000 руб. на 14 дней);
4-х местное размещение 1952 руб./сутки (41000 на 21 день)/2000 руб.сутки (28000 руб. на 14 дней).
По оздоровительным путевкам:
7-ми местное размещение 1952 руб/сутки (41000 руб. на 21 день)/2035 руб./сутки (28500 руб. на 14 дней);
4-х местное размещение 2095 руб/сутки (44000 руб. на 21 день)/2143 руб./сутки (30000 руб. на 14 дней);
2-х местное размещение 2238 руб/сутки (47000 руб. на 21 день)/2285 руб./сутки (32000 руб. на 14 дней).
Детский оздоровительный лагерь имени А. Матросова
Адрес: Рыбинский район, Михайловский сельский округ, вблизи села Михайловское, земельный участок 70.
первая смена — с 1 по 21 июня;
вторая смена — с 24 по 14 июля;
третья смена — с 17 июля по 6 августа;
четвертая смена — с 7 по 27 августа.
Стоимость: 914 рублей стоимость 1 дня пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 1628- 2048 рублей — коммерческая стоимость 1 дня пребывания на основании.
Стоимость путевки на 1,2,3,4 смены — от 34200-43000 рублей.
Детский оздоровительный лагерь "Полянка"
Адрес: Рыбинский район, Вараксино, 105
первая смена — с 2 по 15 июня;
вторая смена — с 18 июня по 1 июля;
третья смена — с 4 по 17 июля;
четвертая смена — с 20 июля по 2 августа;
пятая смена — с 5 по 18 августа;
Стоимость одного дня составляет 914 рублей для для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 1771- 2214 рублей. — коммерческая стоимость 1 дня пребывания.
Стоимость путевки на 1,2,3,4,5 смены — от 24800-31000 рублей.
Детский оздоровительный лагерь имени Ю. А. Гагарина
Адрес: Рыбинский район, Покровский сельский округ, в районе поселка Кстово, 102.
Расписание смен:
первая смена — с 1 по 14 июня;
вторая смена — с 16 по 29 июня;
третья смена — с 1 по 14 июля;
четвертая смена — с 16 по 29 июля;
пятая смена — с 1 по 14 августа;
шестая смена — с 16 по 29 августа.
Стоимость 1 дня пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составляет 914 рублей. 1771- 2214 рублей. — коммерческая стоимость 1 дня пребывания.
Стоимость путевки на 1,2,3,4,5,6 смены — от 24800-31000 рублей.
Детский оздоровительный центр «Юность»
Адрес: Угличский район, Московское шоссе, 3 км.
Расписание смен:
первая смена — с 7 по 27 июня;
вторая смена — с 2 по 22 июля;
третья смена — с 26 июля по — 8 августа.
Для детей находящихся в трудной жизненной ситуации стоимость 1 дня пребывания 913,62 рубля, стоимость путевки 21 день — 19186 рубля, 14 дней — 12792 рубля. Коммерческая стоимость путевки: на 21 день — 23000 рублей, на 14 дней — 15300 рублей.
Детский санаторий «Искра»
Адрес: Ярославский район, Карабихский сельский округ, в районе деревни Черелисино.
Расписание:
первая смена — с 6 по 19 июня;
вторая смена — с 24 июня по 7 июля;
третья смена — с 9 по 22 июля;
четвертая смена — с 24 июля по 6 августа;
пятая смена — с 8 по 21 августа.
Стоимость: Для детей находящихся в ТЖС стоимость 1 дня пребывания 913,71 рублей, коммерческая стоимость — 1750 — 1850 рублей/день.
Детский оздоровительный лагерь «Молодая гвардия»
Адрес: Ярославская область, Ярославский район, поселок Михайловский
Расписание смен:
первая смена — с 2 по 15 июня;
вторая смена — с 17 по 30 июня;
третья смена — с 2 по 15 июля;
четвертая смена — с 17 по 30 июля;
пятая смена — с 1 по 14 августа;
шестая смена — с 16 по 29 августа.
Стоимость путевок:
1 смена — стоимость 1 дня пребывания 1993 руб. (стоимость путевки (14 дней) — 27900 руб.);
2 смена — стоимость 1 дня пребывания 2493 руб. (стоимость путевки (14 дней) — 34900 руб.);
3 смена — стоимость 1 дня пребывания 2493 руб. (стоимость путевки (14 дней) — 34900 руб.);
4 смена — стоимость 1 дня пребывания 2493 руб. (стоимость путевки (14 дней) — 34900 руб.);
5 смена- стоимость 1 дня пребывания 2136 руб. (стоимость путевки (14 дней) — 29900 руб.);
6 смена- стоимость 1 дня пребывания 2136 руб. (стоимость путевки (14 дней) — 29900 руб.).
Детский оздоровительный центр «Иволга»
Адрес: Ярославский муниципальный район, Кузнечихинское сельское поселение, деревня Нестерово, ул. Яблоневая, 60/1.
первая смена — с 2 по 11 июня;
вторая смена — с 17 по 30 июня;
третья смена — с 5 по 18 июля;
четвертая смена — с 23 июля по 5 августа.
Стоимость 1 дня пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 840 рублей, стоимость путевки 14 дней — 25 400 рублей, стоимость 1 дня пребывания для детей — 1814 рублей.
Детский оздоровительно-образовательный центр имени А. Матросова»
Адрес: Ярославский район, деревня Заборное, улица Набережная, 25.
Расписание смен:
первая смена — с 1 по 14 июня;
вторая смена — с 16 по 29 июня;
третья смена — с 1 по 14 июля;
третья смена — с 16 по 29 июля;
четвертая смена — с 1 по 14 августа;
пятая смена — с 16 по 29 август.
Для детей находящихся в трудной жизненной ситуации стоимость 1 дня пребывания 913 рублей, 2000 рублей. — коммерческая стоимость 1 дня пребывания. Льготная стоимость 1500 рублей.
«Санаторно-лесная школа имени В. И. Шарова»
Адрес: Ярославский район, поселок Красный Бор, 38а.
Расписание смен:
первая смена — с 1 по 14 июня;
вторая смена — с 17 по 30 июня.
Стоимость бюджетной путевки — 15887 рублей (стоимость 1-го дня — 1135 рублей). Стоимость коммерческой путевки — 32000 рублей (стоимость 1-го дня — 2286 рублей).
Нынешние лагеря сильно отличаются от пионерских. Черно-белые кадры из прошлого обладают особой атмосферой, сразу вспоминаются утренние линейки под звуки горна, запах соснового леса, дискотеки и посиделки у костра. Предлагаем вам окунуться в прошлое и прочитать воспоминания бывших пионеров.