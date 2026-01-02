НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
До 70 тысяч рублей: в Ярославской области увеличили выплаты за покраску домов

До 70 тысяч рублей: в Ярославской области увеличили выплаты за покраску домов

Сколько можно получить в 2026 году

268
В Ярославской области увеличили выплату за покраску домов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области увеличили выплату за покраску домов

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области увеличили выплату за покраску домов, стоящих вдоль крупных дорог. Соответствующие изменения в постановление правительства, регулирующее этот вопрос, были внесены губернатором региона 29 декабря 2025 года.

О компенсациях за покраску домов говорится в постановлении Правительства Ярославской области от 09.06.2025 № 577-п «Об утверждении Порядка выплаты денежного вознаграждения гражданам за покраску наружных поверхностей стен объектов индивидуального жилищного строительства на территории Ярославской области».

В частности, за покраску одноэтажного дома в 2026 году предусмотрена выплата в размере 25 тысяч рублей, двухэтажного — 45 тысяч рублей, трехэтажного и более высокого — 60 тысяч рублей.

«Размеры вознаграждения увеличиваются на 10 тысяч рублей, если совместно с покраской наружных поверхностей стен объектов индивидуального жилищного строительства осуществлена покраска наружных поверхностей стен двух и более надворных построек», — добавляется в постановлении.

Кроме того, прописано, что вместо Министерства регионального развития компенсации будет выплачивать Инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора.

Напомним, компенсацию за покраску домов вдоль крупных дорог в Ярославской области ввели в 2025 году.

«Вводим систему поощрения для жителей, которые самостоятельно приводят в порядок фасады своих домов. Проект позволяет жителям внести важный вклад в развитие региона, повысить его привлекательность», — анонсировал проект глава региона в своем телеграм-канале.

Сначала выплата составляла 15 тысяч, но потом была увеличена до 25 тысяч рублей. Однако компенсацию смогли получить не все, покрасившие дома. Мы писали, что в выплате отказали пенсионерке из Ярославля Нине Ёркиной. Причиной стало то, что женщина не покрасила баню, которую не видно с дороги.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Выплата Покраска фасада
Комментарии
6
Гость
13 минут
"ДО"...дальше можно не читать))
Гость
53 минуты
Так может фасадные простыни продавать , где расписное всё, будут как Потёмкинские деревни , с фасада ляпота, а со двора гнильё
Гость
