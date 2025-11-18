Жители Ярославской области пожаловались на проблемы с мобильным интернетом. Пояснение властей

Ярославцы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 18 ноября жители Ярославской области заметили сбои в работе мобильного интернета. По словам горожан, у них не получалось открыть некоторые приложения.

«Не могла зайти в „Телеграм“ и оплатить проезд в автобусе с помощью кьюар-кода. Не грузилось приложение такси, банка. Проезд, в итоге, получилось оплатить с кьюар-кода когда приехала в центр. Приехала на работу, с вай-фая все загрузилось», — рассказала читательница 76.RU.

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области рассказали, что ограничения ввели в целях безопасности.

«В регионе действуют ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — уточнили власти.

Напомним, ночью 18 ноября над Ярославской областью отразили атаку БПЛА. Сообщение о беспилотной опасности появилось в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева в 03:39. Жителям региона также пришла рассылка от RSCHS. Отбой беспилотной опасности объявили в 06:43. Тогда же губернатор сообщил, что атака БПЛА была отражена, жертв и разрушений нет.

В Министерстве обороны РФ рассказали, что над Ярославской областью сбили три беспилотника. БПЛА также уничтожили над Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Смоленской, Брянской, Курской и Орловской областями.

