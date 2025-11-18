НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

5 м/c,

южн.

 737мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 94,42
Экопроекты российских компаний
Отразили атаку БПЛА
«Умные решения»
Задержка поездов
Компании, которые создают будущее области
Кто может стать тренером «Локомотива»
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Концерт «Алисы»
Что будет с «Шинником»
Город Жители Ярославской области пожаловались на проблемы с мобильным интернетом. Пояснение властей

Жители Ярославской области пожаловались на проблемы с мобильным интернетом. Пояснение властей

Что рассказали в Министерстве региональной безопасности

231
Ярославцы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 18 ноября жители Ярославской области заметили сбои в работе мобильного интернета. По словам горожан, у них не получалось открыть некоторые приложения.

«Не могла зайти в „Телеграм“ и оплатить проезд в автобусе с помощью кьюар-кода. Не грузилось приложение такси, банка. Проезд, в итоге, получилось оплатить с кьюар-кода когда приехала в центр. Приехала на работу, с вай-фая все загрузилось», — рассказала читательница 76.RU.

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области рассказали, что ограничения ввели в целях безопасности.

«В регионе действуют ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — уточнили власти.

Напомним, ночью 18 ноября над Ярославской областью отразили атаку БПЛА. Сообщение о беспилотной опасности появилось в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева в 03:39. Жителям региона также пришла рассылка от RSCHS. Отбой беспилотной опасности объявили в 06:43. Тогда же губернатор сообщил, что атака БПЛА была отражена, жертв и разрушений нет.

В Министерстве обороны РФ рассказали, что над Ярославской областью сбили три беспилотника. БПЛА также уничтожили над Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Смоленской, Брянской, Курской и Орловской областями.

А у вас работает мобильный интернет?

Да, все без проблем грузится
Не открываются некоторые приложения
Вообще не работает

Оперативную информацию о жизни Ярославля и Ярославской области можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также в группе во «ВКонтакте».

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Мобильный интернет Ограничение Министерство региональной безопасности
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
8 минут
Ну что,кто там против оплаты наличными кричал что то?) Допрыгались со своим интернетом) Скоро и буханку хлеба не купите без вашего мобильного интернета!))
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление