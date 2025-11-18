НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
В Минобороны РФ рассказали, сколько БПЛА сбили над Ярославской областью

Утром 18 ноября в регионе была объявлена беспилотная опасность

2 273
В Минобороны РФ рассказали о сбитых БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ Минобороны РФ рассказали о сбитых БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Минобороны РФ рассказали о сбитых БПЛА

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В ночь на 18 ноября в Ярославской области уничтожили три беспилотника. Такие цифры указаны в сводке Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: <…> 3 — над территорией Ярославской области», — указано в Telegram-канале Минобороны.

БПЛА также сбили над Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Смоленской, Брянской, Курской и Орловской областями.

Этим утром в соцсетях губернатора Ярославской области Михаила Евраева было опубликовано предупреждение о беспилотной опасности. Глава региона просил жителей соблюдать спокойствие.

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами. <…> Учреждения региона работают в штатном режиме», — указано в сообщении главы региона.

Ярославцев также предупредили о возможных фрагментах БПЛА, важных для следствия.

«При их обнаружении ни в коем случае не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — добавил губернатор.

Ярославцам также пришла SMS-рассылка о беспилотной опасности.

Оперативную информацию о жизни Ярославля и Ярославской области можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также в группе во «ВКонтакте».

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
БПЛА Минобороны РФ Беспилотная опасность
Комментарии
5
JayroslavMudryi
1 час
в Багдаде все спокойно!
Гость
1 час
А сколько не сбили ?
Читать все комментарии
Гость
