«Могут находиться фрагменты»: в Ярославской области отразили атаку БПЛА

«Могут находиться фрагменты»: в Ярославской области отразили атаку БПЛА

Ранее жители региона получили предупреждение об опасности

2 801
18 ноября в Ярославской области отразили атаку БПЛА

18 ноября в Ярославской области отразили атаку БПЛА

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Утром 18 ноября в Ярославской области отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram-канале.

«Атака вражеских БПЛА отражена. Жертв и разрушений нет. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств продолжается. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — указано в сообщении главы региона.

В соцсетях губернатора ранним утром появилось предупреждение о беспилотной опасности.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице, покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами <…> Учреждения региона работают в штатном режиме», — указано в Telegram-канале Евраева в 03:39.

Жителям региона также пришла рассылка от RSCHS.

Утром ярославцы получили SMS-рассылку о беспилотной опасности

Утром ярославцы получили SMS-рассылку о беспилотной опасности

Источник:

читатель 76.RU

«Учреждения региона работают в штатном режиме. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по отражению атаки продолжается», — было указано в сообщении Евраева.

Отбой беспилотной опасности объявлен в 06:43.

Оперативную информацию о жизни Ярославля и Ярославской области можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также в группе во «ВКонтакте».

Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Атака БПЛА Минобороны Угроза БПЛА
Комментарии
2
Гость
1 час
«Что за ужас творится»: ярославцы пожаловались на разруху в популярном городском парке Смотрим, что ответила в мэрии.
Гость
17 минут
Соблюдайте спокойствие. Все в рай!
Читать все комментарии
Гость
