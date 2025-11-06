В Ярославле запустили сервис по поиску могил на кладбищах. Как он работает

Как собираются данные в электронный реестр кладбищ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле создали цифровую карту захоронений на городских кладбищах. С весны 2025 года из баз успели перенести данные о захоронениях на Осташинском кладбище, погостах в Селифонтово и Норском. До 2025 года на электронной карте станут доступны также Леонтьевское и Игнатовское кладбища.

Электронный реестр кладбищ включает в себя данные о местах захоронений.

«Данные собираются из электронных записей, а также в результате обследования кладбищ, на местах захоронений — с надгробий и регистрационных табличек», — пояснили в беседе с 76.RU специалисты мэрии.

Как пользоваться реестром кладбищ

В базе можно увидеть фотографию с места захоронения, годы жизни человека, квартал погоста и номер участка. Для получения информации о захоронениях регистрация не требуется.

Все данные находятся в открытом доступе на сайте МКУ «Служба городских кладбищ» города Ярославля. Чтобы ознакомиться с информацией, нужно кликнуть на колонку «Поиск захоронений».

Сейчас на сайте для просмотра доступны четыре кладбища Источник: скриншот с сайта «Служба городских кладбищ»

После нажатия открывается другая ссылка. Здесь нужно выбрать необходимое кладбище. Далее появляется дополнительное окно, где указываются Ф. И. О. умершего человека, могилу которого необходимо найти.

На карте также можно узнать информацию о любой могиле Источник: скриншот с сайта «Служба городских кладбищ»