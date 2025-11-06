НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 752мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,38
EUR 93,76
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Беспилотная опасность
«Умные решения» в недвижимости
Райдер Булановой
Пропал музейный кот Василий
Что делать при беспилотной опасности
Продают легендарный недострой
Афиша на ноябрь
Скандал из-за детских костюмов
Город Инструкция В Ярославле запустили сервис по поиску могил на кладбищах. Как он работает

В Ярославле запустили сервис по поиску могил на кладбищах. Как он работает

Оцифровано уже несколько кладбищ

1 278
Как собираются данные в электронный реестр кладбищ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак собираются данные в электронный реестр кладбищ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как собираются данные в электронный реестр кладбищ

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле создали цифровую карту захоронений на городских кладбищах. С весны 2025 года из баз успели перенести данные о захоронениях на Осташинском кладбище, погостах в Селифонтово и Норском. До 2025 года на электронной карте станут доступны также Леонтьевское и Игнатовское кладбища.

Электронный реестр кладбищ включает в себя данные о местах захоронений.

«Данные собираются из электронных записей, а также в результате обследования кладбищ, на местах захоронений — с надгробий и регистрационных табличек», — пояснили в беседе с 76.RU специалисты мэрии.

Как пользоваться реестром кладбищ

В базе можно увидеть фотографию с места захоронения, годы жизни человека, квартал погоста и номер участка. Для получения информации о захоронениях регистрация не требуется.

Все данные находятся в открытом доступе на сайте МКУ «Служба городских кладбищ» города Ярославля. Чтобы ознакомиться с информацией, нужно кликнуть на колонку «Поиск захоронений».

Сейчас на сайте для просмотра доступны четыре кладбища | Источник: скриншот с сайта «Служба городских кладбищ»Сейчас на сайте для просмотра доступны четыре кладбища | Источник: скриншот с сайта «Служба городских кладбищ»

Сейчас на сайте для просмотра доступны четыре кладбища

Источник:

скриншот с сайта «Служба городских кладбищ»

После нажатия открывается другая ссылка. Здесь нужно выбрать необходимое кладбище. Далее появляется дополнительное окно, где указываются Ф. И. О. умершего человека, могилу которого необходимо найти.

На карте также можно узнать информацию о любой могиле | Источник: скриншот с сайта «Служба городских кладбищ»На карте также можно узнать информацию о любой могиле | Источник: скриншот с сайта «Служба городских кладбищ»

На карте также можно узнать информацию о любой могиле

Источник:

скриншот с сайта «Служба городских кладбищ»

Помимо захоронений, на сайте представлена информация по всем кладбищам: адреса погостов, а также время работы и контактные данные.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
практикант
Цифровизация кладбищ
Лайк
TYPE_LIKE4
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Нужное дело, кладбища активно строятся и пополняются сверх плана
Гость
46 минут
---Всё что ты копил- ценил - берёг- будет выброшено на мусорку- а ты забыт-
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление