В Ярославле демонтируют центральный стадион. Подробности

В Ярославле анонсировали начало реконструкции стадиона «Спартаковец» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В мэрии Ярославля анонсировали начало реконструкции стадиона «Спартаковец». Об этом стало известно 18 сентября.

«Реализация реконструкции общественного пространства „Стадион Спартаковец“ проходит согласно проекту организации строительства (ПОС). В ближайшие дни начнутся работы по демонтажу», — сообщили в городской администрации.

Напомним, масштабные работы взял на себя инвестор, внебюджетное финансирование составит 300 миллионов рублей.

Стадион находится в самом центре города Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь тренируются местные жители Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Данная локация для ярославцев знаковая. По легенде в этом месте пролегал овраг, где князь Ярослав Мудрый убил медведя. В советские годы здесь организовали спортплощадку «Трудовые резервы», а позже построили летний стадион «Спартаковец».

Место использовали не только для соревнований и тренировок, но и для проведения культурных мероприятий. Однако с годами площадка пришла в запустение. В 2021 году известный ярославский бизнесмен раскритиковал состояние стадиона, отметив, что спортивное покрытие находится в «адовом состоянии». Позже власти сообщили, что благоустроят «Спартаковец».

В августе 2024 году губернатор Ярославской области анонсировал масштабную реконструкцию стадиона. Проектированием занималась ярославская компания «Архитектон».

Какие проекты вела компания «Архитектон» Узнать «Архитектон» — ярославская компания, образованная в 2005 году. Учредители — Павел и Ольга Гребенщиковы. В их портфолио — эскизный проект для обновленного аэропорта в Туношне, концепция расширения Воинского кладбища, проект стелы «Город трудовой доблести», размещенной в парке Мира, эскизы благоустройства Которосльной набережной.

На территории стадиона появятся два универсальных поля, четыре кольца беговых дорожек, а также сцена с навесом и детский игровой комплекс со скалодромом и батутами, канатный комплекс, обеденный зал. Кроме того, предусмотрено строительство спортивного блока с раздевалками, пунктом проката инвентаря, медкабинетами и санузлами.

Схематичное расположение объектов: предполагается обустройство теннисного и универсального полей, детско-спортивной зоны, спортивного комплекса с медкабинетом, амфитеатра с навесом Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»