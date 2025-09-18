НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город В Ярославле демонтируют центральный стадион. Подробности

В Ярославле демонтируют центральный стадион. Подробности

В мэрии рассказали о сроках реконструкции «Спартаковца»

271
В Ярославле анонсировали начало реконструкции стадиона «Спартаковец» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле анонсировали начало реконструкции стадиона «Спартаковец» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле анонсировали начало реконструкции стадиона «Спартаковец»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В мэрии Ярославля анонсировали начало реконструкции стадиона «Спартаковец». Об этом стало известно 18 сентября.

«Реализация реконструкции общественного пространства „Стадион Спартаковец“ проходит согласно проекту организации строительства (ПОС). В ближайшие дни начнутся работы по демонтажу», — сообщили в городской администрации.

Напомним, масштабные работы взял на себя инвестор, внебюджетное финансирование составит 300 миллионов рублей.

Стадион находится в самом центре города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтадион находится в самом центре города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стадион находится в самом центре города

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь тренируются местные жители | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь тренируются местные жители | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь тренируются местные жители

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Данная локация для ярославцев знаковая. По легенде в этом месте пролегал овраг, где князь Ярослав Мудрый убил медведя. В советские годы здесь организовали спортплощадку «Трудовые резервы», а позже построили летний стадион «Спартаковец».

Место использовали не только для соревнований и тренировок, но и для проведения культурных мероприятий. Однако с годами площадка пришла в запустение. В 2021 году известный ярославский бизнесмен раскритиковал состояние стадиона, отметив, что спортивное покрытие находится в «адовом состоянии». Позже власти сообщили, что благоустроят «Спартаковец».

В августе 2024 году губернатор Ярославской области анонсировал масштабную реконструкцию стадиона. Проектированием занималась ярославская компания «Архитектон».

Какие проекты вела компания «Архитектон»

«Архитектон» — ярославская компания, образованная в 2005 году. Учредители — Павел и Ольга Гребенщиковы. В их портфолио — эскизный проект для обновленного аэропорта в Туношне, концепция расширения Воинского кладбища, проект стелы «Город трудовой доблести», размещенной в парке Мира, эскизы благоустройства Которосльной набережной.

На территории стадиона появятся два универсальных поля, четыре кольца беговых дорожек, а также сцена с навесом и детский игровой комплекс со скалодромом и батутами, канатный комплекс, обеденный зал. Кроме того, предусмотрено строительство спортивного блока с раздевалками, пунктом проката инвентаря, медкабинетами и санузлами.

Схематичное расположение объектов: предполагается обустройство теннисного и универсального полей, детско-спортивной зоны, спортивного комплекса с медкабинетом, амфитеатра с навесом | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»Схематичное расположение объектов: предполагается обустройство теннисного и универсального полей, детско-спортивной зоны, спортивного комплекса с медкабинетом, амфитеатра с навесом | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»

Схематичное расположение объектов: предполагается обустройство теннисного и универсального полей, детско-спортивной зоны, спортивного комплекса с медкабинетом, амфитеатра с навесом

Источник:

Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»

Стадион расположен в центре города | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»Стадион расположен в центре города | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»
На территории спортивного комплекса предусмотрена обеденная зона | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»На территории спортивного комплекса предусмотрена обеденная зона | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»
По задумке, территорию смогут использовать в любое время года | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»По задумке, территорию смогут использовать в любое время года | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»
На стадионе будут оборудованы четыре беговые дорожки | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»На стадионе будут оборудованы четыре беговые дорожки | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»
Кроме того, на площадке смогут вновь проводить мероприятия | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»Кроме того, на площадке смогут вновь проводить мероприятия | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»
Предусматривается организация детской площадки | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»Предусматривается организация детской площадки | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»
+3
И небольшого скалодрома | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»И небольшого скалодрома | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»
Предварительно, на площадке хотят установить веревочный городок | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»Предварительно, на площадке хотят установить веревочный городок | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»
Трибуны накроют навесом | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»Трибуны накроют навесом | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»
ПО ТЕМЕ
Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Стадион Реконструкция Спортивная площадка
Гость
22 минуты
Нужно обновление стадиона, надеюсь он будет открытым, а то в России власть любит отгораживаться от народа высоким забором.
Гость
11 минут
опять ЖК построят.
