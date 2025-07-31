В Ярославле ограничат движение на центральных улицах. Где будет не проехать

В Ярославле введут ограничения движения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

31 июля в мэрии Ярославля сообщили о введении временного ограничения движения и запрета на остановку и стоянку транспорта в центре. Причина — проведение благотворительного забега в честь Дня железнодорожника.

«С 19:00 1 августа до 15:00 2 августа на участках улиц Волжская набережная, Волжский спуск и Которосльная набережная вводится запрет на остановку и стоянку», — указали в мэрии Ярославля.

Ограничения ввели на улицах Ярославля Источник: Мэрия Ярославля

2 августа с пяти утра до трех часов дня на указанных участках введут временное ограничение движения.

Ранее в мэрии Ярославля также сообщили о перекрытии дорожного движения на центральных улицах города на три дня.

«Ограничения вводятся в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период подготовки к празднованию и награждению хоккейного клуба „Локомотив“», — ранее пояснили власти.