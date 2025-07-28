НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +29

0 м/c,

 752мм 48%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,58
EUR 93,21
Программа чествования «Локомотива»
Куда поехать на электричке
Уголовное дело после благоустройства
Набор в новую школу
Сбой в работе «Аэрофлота»
Упала в недострое
Последствия обмеления Волги
Летние предложения медцентров Ярославля
Один в аварийном доме
Строительство домов по эскроу-счетам
Город В Ярославле начнут реставрировать церковь с тысячерублевой купюры. Сколько денег на это потратят

В Ярославле начнут реставрировать церковь с тысячерублевой купюры. Сколько денег на это потратят

Только на часть работ уйдет больше 127 млн рублей

104
1 комментарий
В Ярославле хотят отреставрировать историческую церковь | Источник: Алёна Косточкина / 76.RUВ Ярославле хотят отреставрировать историческую церковь | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

В Ярославле хотят отреставрировать историческую церковь

Источник:

Алёна Косточкина / 76.RU

В Ярославле ищут подрядчика для реставрации церкви Иоанна Предтечи. Той самой, что красуется на одной стороне тысячерублевой купюры старого образца.

О плачевном состоянии исторического памятника говорится уже давно. В 2022 году выяснилось, что на восстановление церкви нужно не меньше миллиарда рублей. Судя по данным закупки, пока планируется выполнить только часть работ, которые оценили в 127,2 млн рублей.

В первую очередь планируют восстановить колокольню, Святые ворота и ограду с воротами.

«Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия регионального значения входящих в состав объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля) „Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове“, г. Ярославль, 2-я Закоторосльная наб., 69, в соответствии с условиями настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить их на условиях, предусмотренных настоящим контрактом», — говорится в документах.

Для подрядчика уже составлен график со списком необходимых работ. В частности, специалисты по реставрации должны будут покрыть сусальным золотом фрагменты колокольни. В том числе, крест и подзоры.

Судя по установленному графику, отреставрировать объекты культурного наследия должны до 30 октября 2027 года включительно. Заявки от желающих выполнить работы будут принимать до 19 августа 2025 года. В проекте контракта указано, что оплачивать работы будут за счет бюджета Ярославской области.

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове построили в XVII веке. Она считается одним из самых знаменитых произведений ярославской школы зодчества периода ее наивысшего расцвета. Но в советские времена храм разграбили и переоборудовали сначала под столовую, затем под склад зерна. Еще позже там стали хранить химикаты.

Иконы с иконостаса убрали еще в 1970-х годах. В последние годы храм находится в ведении Ярославского музея-заповедника. Здесь проводят экскурсии. В церкви нет ни отопления, ни освещения, поэтому она открыта для посещений только в теплое время года.

В течение нескольких лет власти обсуждают возможность реставрации объекта. Когда выяснилось, что на полное восстановление храма может потребоваться около миллиарда рублей, власти Ярославской области заявили, что рассчитывают получить финансирование из федерального бюджета в решении этого вопроса.

Ранее мы рассказывали, какие интересные детали можно найти в церкви Иоана Предтечи в Ярославле.

Тем временем на новых тысячерублевых купюрах больше не печатают достопримечательности Ярославля. Их сменили знаковые места Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Церковь Реставрация Тысяча рублей
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
6 минут
Давным давно пора! А деньги надо взять с зарплат чиновников!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Чиновники закупают «Танки». Разбираемся, положены ли они им по статусу
Артем Краснов
Мнение
«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Чувствовали себя в безопасности»: туристка с дочкой провели отпуск в Чечне. Ее впечатления
Марина Власова
Мнение
«Кажется, что это не наша жизнь, а реалити-шоу». Папа в декрете — о том, как управляться с двумя детьми и не сойти с ума
Николай Летанин
Мнение
Кричали «Ху!», катались по полу и прыгали 15 минут: что такое динамическая медитация Ошо — впечатления журналистки
Полина Шевчукова
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление