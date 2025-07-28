В Ярославле начнут реставрировать церковь с тысячерублевой купюры. Сколько денег на это потратят

В Ярославле хотят отреставрировать историческую церковь Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

В Ярославле ищут подрядчика для реставрации церкви Иоанна Предтечи. Той самой, что красуется на одной стороне тысячерублевой купюры старого образца.

О плачевном состоянии исторического памятника говорится уже давно. В 2022 году выяснилось, что на восстановление церкви нужно не меньше миллиарда рублей. Судя по данным закупки, пока планируется выполнить только часть работ, которые оценили в 127,2 млн рублей.

В первую очередь планируют восстановить колокольню, Святые ворота и ограду с воротами.

«Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия регионального значения входящих в состав объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля) „Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове“, г. Ярославль, 2-я Закоторосльная наб., 69, в соответствии с условиями настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить их на условиях, предусмотренных настоящим контрактом», — говорится в документах.

Для подрядчика уже составлен график со списком необходимых работ. В частности, специалисты по реставрации должны будут покрыть сусальным золотом фрагменты колокольни. В том числе, крест и подзоры.

Судя по установленному графику, отреставрировать объекты культурного наследия должны до 30 октября 2027 года включительно. Заявки от желающих выполнить работы будут принимать до 19 августа 2025 года. В проекте контракта указано, что оплачивать работы будут за счет бюджета Ярославской области.

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове построили в XVII веке. Она считается одним из самых знаменитых произведений ярославской школы зодчества периода ее наивысшего расцвета. Но в советские времена храм разграбили и переоборудовали сначала под столовую, затем под склад зерна. Еще позже там стали хранить химикаты.

Иконы с иконостаса убрали еще в 1970-х годах. В последние годы храм находится в ведении Ярославского музея-заповедника. Здесь проводят экскурсии. В церкви нет ни отопления, ни освещения, поэтому она открыта для посещений только в теплое время года.

В течение нескольких лет власти обсуждают возможность реставрации объекта. Когда выяснилось, что на полное восстановление храма может потребоваться около миллиарда рублей, власти Ярославской области заявили, что рассчитывают получить финансирование из федерального бюджета в решении этого вопроса.

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