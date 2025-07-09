В Ярославле сделают капремонт больницы в спальном районе

В Ярославле ищут подрядчика для ремонта больницы № 2 на Попова Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле планируется ремонт ГБУЗ ЯО клинической больницы № 2 на улице Попова, 24. Сейчас на «Госзакупках» висит объявление о поиске подрядчика. До 8 июля 2025-го принимались заявки на участие в конкурсе.

В больнице будут делать капитальный ремонт помещений отделения реанимации. Судя по данным из акта осмотра, здание находится в плачевном состоянии:

«Отслоение шпаклевки и краски на потолке. Физический износ напольных покрытий — линолеума и плитки. Разрушение штукатурки, отслоение краски и облицовочной плитки. Имеются повреждения, деформации и нарушение целостности конструктивных элементов дверей и окон, фурнитура находится в нерабочем состоянии», — говорится в акте осмотра помещений больницы.

Кроме того, зафиксирован физический износ санитарного оборудования, а также ветхость труб, электропроводки, светильников и автоматических выключателей.

Заказчиком поиска подрядчика для капремонта выступает Министерство конкурентной политики Ярославской области. За работы готовы заплатить 1 млн 640 тысяч рублей.

Здание ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2», расположенное на улице Попова, 24, было построено в 1975 году. Общая площадь объекта составляет более 7 тысяч квадратных метров. Это кирпичное четырехэтажное здание, в котором также имеется подвальное помещение.