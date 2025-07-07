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Город В Ярославле скончался известный хирург

В Ярославле скончался известный хирург

Об этом сообщили в ЯГМУ

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В Ярославле скончался известный хирург Валерий Михайлов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, ЯГМУ / Vk.comВ Ярославле скончался известный хирург Валерий Михайлов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, ЯГМУ / Vk.com

В Ярославле скончался известный хирург Валерий Михайлов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, ЯГМУ / Vk.com

В воскресенье, 6 июля, в Ярославле скончался известный хирург Валерий Михайлов. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского государственного медицинского университета.

«Ректорат университета с глубоким прискорбием сообщает, что 6 июля 2025 года на 81 году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался ветеран Ярославского государственного медицинского университета, доцент кафедры общей хирургии Михайлов Валерий Петрович», — сообщили в вузе.

Дата и место прощания с Валерием Михайловым будут известны позднее.

В мае в Ярославле скончался Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Ключевский.

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