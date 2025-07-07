В воскресенье, 6 июля, в Ярославле скончался известный хирург Валерий Михайлов. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского государственного медицинского университета.
«Ректорат университета с глубоким прискорбием сообщает, что 6 июля 2025 года на 81 году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался ветеран Ярославского государственного медицинского университета, доцент кафедры общей хирургии Михайлов Валерий Петрович», — сообщили в вузе.
Дата и место прощания с Валерием Михайловым будут известны позднее.
В мае в Ярославле скончался Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Ключевский.