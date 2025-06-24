НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

5 м/c,

южн.

 745мм 49%
Подробнее
6 Пробки
USD 78,29
EUR 89,84
Откроют новый пляж
Что случилось с Валентиной Терешковой
Благоустроят Стрелку
Продают ночной клуб
Благоустройство популярного парка
Вырастут тарифы
Новые микрорайоны
Упал со скалы
Концерт Трофима
Переименование музея-заповедника
Город На Ярославль обрушится гроза — экстренное предупреждение

На Ярославль обрушится гроза — экстренное предупреждение

Когда ждать непогоду

2 687
10 комментариев
В Ярославской области может пройти гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU В Ярославской области может пройти гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области может пройти гроза

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В шесть часов вечера 24 июня в Ярославской области ожидается начало грозы. Непогода может продлиться до следующего дня. Прогнозируют, что стихия будет бушевать до 18:00 25 июня.

«При грозе порывы ветра до 15 м/с», — предупредили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Горожанам напомнили, что нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Кроме того жителей области в Министерстве попросили быть внимательнее и осторожнее. Телефон экстренных служб — 112.

«В связи с усилением порывов ветра проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом», — дополнили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Центральной России на неделе с 23 по 29 июня. В Ярославской области обещают преимущественно облачную погоду. Во второй половине недели увеличивается вероятность дождей.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Погода
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
с++
4 минуты
Всегда когда читаю 76 вспоминаю Корабельные новости... Для начала придумывай заголовки. Краткие, броские, драматичные. Смотри туда, что видишь? Дай заголовок. На горизонте были темные тучи. Нет. Страшный шторм угрожает деревне! А если шторма не будет? Деревня спасена от страшного шторма.
Гость
2 часа
Ерунда какая! Вы на Сатурне не были. Ветер 1200 м/с
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Мнение
Самое сложное — общаться с родителями. Учитель рассказала о работе в современной школе
Анонимный автор
Мнение
Результаты ЕГЭ: зумер знакомится со взрослой жизнью
Денис Лебедев
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление