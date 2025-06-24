На Ярославль обрушится гроза — экстренное предупреждение

В Ярославской области может пройти гроза Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В шесть часов вечера 24 июня в Ярославской области ожидается начало грозы. Непогода может продлиться до следующего дня. Прогнозируют, что стихия будет бушевать до 18:00 25 июня.



«При грозе порывы ветра до 15 м/с», — предупредили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Горожанам напомнили, что нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Кроме того жителей области в Министерстве попросили быть внимательнее и осторожнее. Телефон экстренных служб — 112.

«В связи с усилением порывов ветра проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом», — дополнили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.